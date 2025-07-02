В 2024 году в Казахстане почти 58 тысяч человек впервые получили статус инвалида. Как объяснили специалисты, основными причинами стали тяжелые травмы, последствия ДТП, а также хронические заболевания, включая болезни системы кровообращения и сахарный диабет. Подробнее - в материале BAQ.KZ.

"Очень много людей становятся инвалидами после травм опорно-двигательного аппарата. Если у человека поломаны конечности, ребра или таз, на восстановление уходят годы. В такие периоды человек имеет право на временную инвалидность, а государство всячески оказывает помощь пострадавшим", — пояснил Олжас Бекарысов, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.

По данным Министерства труда, сегодня в стране насчитывается около 700 тысяч человек с инвалидностью. Среди причин – не только травмы, но и инсульты, инфаркты, хронические болезни органов дыхания, диабет, наследственные и онкологические заболевания.

Спикеры отмечают, сегодня проводится масштабная профилактическая работа – от скринингов и ранней диагностики до амбулаторного лекарственного обеспечения. Для детей действует система раннего выявления по пяти направлениям.

Что касается ежегодного подтверждения статуса инвалидности, то процедура зависит от диагноза. Врачебно-консультативные комиссии выявляют степень нарушения функций организма, а медико-социальная экспертиза определяет необходимость группы и срок её действия.

"Несколько лет назад мы внедрили заочное освидетельствование. При ампутациях и генетических заболеваниях инвалидность присваивается бессрочно. Но если функции организма восстанавливаются, как, например, после стентирования или шунтирования, группа может быть снята", — отметила директор Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева.

По словам спикеров, вопрос упрощения процедур остаётся в работе, и ведомства стремятся облегчить процесс получения и продления инвалидности для тех, кто действительно в этом нуждается.