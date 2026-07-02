Инвалидную коляску украли прямо из больницы в Астане
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В Астане полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже инвалидной коляски из медицинского учреждения. По версии следствия, один из мужчин привез в больницу своего знакомого с травмой ноги. После медицинского осмотра они воспользовались инвалидной коляской, однако вместо того, чтобы вернуть ее персоналу, вывезли за пределы больницы.
После обращения администрации медучреждения сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить личности подозреваемых. В результате оперативных мероприятий сотрудники управления полиции Алматинского района задержали обоих мужчин. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции напомнили, что медицинское оборудование предназначено для пациентов, а его незаконное присвоение влечет уголовную ответственность. Правоохранители призвали граждан бережно относиться к чужому имуществу и соблюдать требования законодательства.
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