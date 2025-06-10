Инвалиды без выбора: в Казахстане не хватает качественных протезов и специалистов
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В Сенате Парламента РК состоялось заседание Совета по инклюзии на тему обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью. Депутат Ляззат Калтаева отметила, что эта сфера напрямую влияет на качество жизни и интеграцию людей с инвалидностью в общество, передает BAQ.KZ.
С докладом выступил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Он сообщил, что в Казахстане проживает более 737 тысяч человек с инвалидностью, из которых около 13% нуждаются в протезно-ортопедических средствах. Сегодня охват этой помощью составляет почти 87%. С 2021 года в стране реализуется механизм свободного выбора поставщика через Портал социальных услуг Aleumet, на котором зарегистрированы 313 поставщиков.
В то же время парламентарии отметили сохраняющиеся проблемы: нехватку специалистов, устаревшие стандарты и ограниченное финансирование современных решений. Участники заседания предложили пересмотреть национальные стандарты с учётом международных требований, ужесточить требования к качеству изделий и внедрить независимую оценку их пригодности.
Также были озвучены инициативы по стимулированию отечественного производства – через налоговые льготы, упрощение сертификации и заключение долгосрочных контрактов. Особое внимание уделено вопросам финансирования: предлагается пересмотреть действующие механизмы для расширения охвата и доступа к высокотехнологичным средствам реабилитации.
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