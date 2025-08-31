В Сайрамском районе Туркестанской области суд поставил точку в истории вокруг услуги инватакси, важной для сотен людей с ограниченными возможностями, передает BAQ.KZ. Как выяснилось, акимат незаконно возложил обязанность по перевозке граждан с инвалидностью на местный Центр социального обслуживания. Между тем по закону такая услуга должна оказываться через государственный социальный заказ — то есть на равных условиях для всех участников рынка.

Предприниматель, который не раз предлагал властям передать услугу в конкурентную среду, был вынужден обратиться в суд. Он подчеркнул: действующие правила прямо запрещают отдавать выполнение инватакси напрямую бюджетным учреждениям. Такая практика не только ущемляет интересы бизнеса, но и лишает людей с инвалидностью качественного сервиса, который формируется в условиях здоровой конкуренции.

Суд согласился с этими доводами. В решении говорится, что постановление акима нарушило общественные интересы и принципы законности, а также создало риски неэффективного расходования бюджетных средств. Суд отменил спорный пункт документа и обязал акимат организовывать услугу инватакси исключительно через государственный заказ.

Таким образом, жители с ограниченными возможностями в Сайрамском районе получили гарантию, что их право на качественные транспортные услуги будет соблюдено. Решение суда вступило в силу и должно изменить практику оказания этой важной социальной услуги.