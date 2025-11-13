В Астане прошло 13-е заседание Межправительственного совета Казахстана и Кыргызстана, в ходе которого премьер-министр РК Олжас Бектенов и председатель Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

Стороны отметили рост товарооборота между странами на 21% за 8 месяцев текущего года, который составил $1,4 млрд, и подчеркнули необходимость дальнейшего расширения экономических связей. Особое внимание уделено взаимодействию в сферах энергетики, водоснабжения, АПК, инвестиций, туризма, транспорта и логистики.

В агропромышленной сфере товарооборот вырос на 42% и составил $326 млн, при этом более 80% продукции экспортировано из Казахстана. Одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества стороны назвали горный туризм, включая возрождение маршрутов к пику Хан-Тенгри.

Кроме того, обсуждалось культурно-гуманитарное сотрудничество: в Бишкеке прошли Дни казахстанского кино, концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева и открытие памятника "Золотой мост казахско-кыргызской дружбы".

По итогам заседания был подписан Протокол 13-го Межправительственного совета, закрепляющий достигнутые договоренности и направления дальнейшей работы.