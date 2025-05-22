Инвестиции без границ: Казахстан и Кыргызстан закрепили защиту капитала
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Сенат Казахстана ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Кыргызстана о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран.
В соглашении закреплены гарантии защиты инвестиций, запрет на экспроприацию без компенсации, обеспечение свободного перевода средств, а также предусмотрены механизмы урегулирования возможных споров.
С 2005 года объем инвестиций Казахстана в экономику Кыргызстана составил $1,3 млрд. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг $1,68 млрд, а по итогам 2024 года увеличился до $1,71 млрд.
Ожидается, что ратификация соглашения откроет новые перспективы для реализации совместных проектов, укрепит экономические связи и внесёт вклад в устойчивое развитие всего Центральноазиатского региона.
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