Сенат Казахстана ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Кыргызстана о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран.

В соглашении закреплены гарантии защиты инвестиций, запрет на экспроприацию без компенсации, обеспечение свободного перевода средств, а также предусмотрены механизмы урегулирования возможных споров.

С 2005 года объем инвестиций Казахстана в экономику Кыргызстана составил $1,3 млрд. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг $1,68 млрд, а по итогам 2024 года увеличился до $1,71 млрд.

Ожидается, что ратификация соглашения откроет новые перспективы для реализации совместных проектов, укрепит экономические связи и внесёт вклад в устойчивое развитие всего Центральноазиатского региона.