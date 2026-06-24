Инвестиции, ИИ и новые рынки: о чем договорился Бектенов на мировом форуме в Даляне

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в открытии 17-й ежегодной встречи новых чемпионов Всемирного экономического форума "Летний Давос", которая проходит в китайском городе Далянь.

В форуме участвуют главы правительств, представители крупных компаний и эксперты. Основные темы обсуждения – цифровизация, искусственный интеллект, технологическое развитие, инвестиции и новые источники экономического роста.

На полях форума Олжас Бектенов провел двусторонние встречи с Премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом, Премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом, а также президентом и генеральным директором Всемирного экономического форума Алоисом Цвинги.

Во время переговоров с монгольской стороной обсуждались вопросы развития торговли, промышленной кооперации, сотрудничества в горно-металлургической отрасли, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве, цифровизации, искусственном интеллекте и космических технологиях.

Стороны также рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан в апреле этого года. Особое внимание было уделено задаче по увеличению взаимного товарооборота до 500 млн долларов. По итогам встречи подтверждена готовность укреплять сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

На встрече с Премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом обсуждались перспективы взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспорта, логистики и цифровизации.

Олжас Бектенов отметил, что проводимые в Казахстане реформы по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева направлены на укрепление государственности, обеспечение принципа "Закон и Порядок" и построение Справедливого Казахстана. По его словам, это способствует устойчивому экономическому росту, повышению инвестиционной привлекательности страны и расширению международного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии казахско-бангладешского сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

В ходе встречи с президентом и генеральным директором Всемирного экономического форума Алоисом Цвинги были обсуждены вопросы цифровой трансформации, развития искусственного интеллекта, привлечения инвестиций и человеческого капитала.

Казахстан выразил заинтересованность в переходе к системному аналитическому партнерству со Всемирным экономическим форумом, а также в развитии взаимодействия по линии холдинга "Байтерек".

Отмечается, что в Казахстане продолжается работа по улучшению инвестиционного климата. Для инвесторов предусмотрены различные меры государственной поддержки, внедряется специальный визовый режим Altyn Visa, действуют налоговые и таможенные льготы, а сопровождение проектов осуществляется по принципу "одного окна".