Премьер-Министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", по формированию на базе Алатау нового полюса притяжения инвестиций, технологий и деловой активности, передает BAQ.KZ.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев проинформировали Премьер-министра о ходе реализации инвестпроектов, градостроительной подготовке и подготовке к реализации инфраструктурных проектов на территории города Алатау, а также об обеспечении электроэнергией региона, в том числе с учетом потребностей для ввода новых производств.

Фото: Правительство РК

По данным МНЭ, на сегодня проведена корректировка Генерального плана Алатау, утверждены отраслевые схемы инженерных сетей, проекты детальной планировки и Дорожная карта инфраструктурного развития. Первый этап Дорожной карты предусматривает реализацию 21 проекта на сумму 365,1 млрд тенге. В 2026-2027 гг. запланированы реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, включая подстанции, водозаборный узел и газопроводы. Второй этап в 2028-2030 гг. включает 9 проектов на 312,5 млрд тенге, в том числе строительство двух подстанций, газопровода с автоматизированной газораспределительной станцией, канализационных очистных сооружений и 49 км автомобильных дорог.

В целом сформирован пул инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций до 2050 года на уровне 10,4 трлн тенге, из которых 3,1 трлн тенге планируется реализовать до 2030 года. Развитие инфраструктуры будет обеспечено не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных инвестиций и EPC-контрактов.

Также представлена информация о привлекаемых инвестициях. На сегодня сформированы 32 инвестиционных проекта общей стоимостью 1,5 трлн тенге. 20 из них находятся в стадии активной реализации, из них 8 – в сфере логистики , 6 – строительстве и промышленности, 3 – туризма и 3 – пищевой промышленности. Отмечено, что реализация этих проектов позволит привлечь порядка 1,2 трлн тенге инвестиций и создать более 22 тыс. рабочих мест.

Отдельно внимание уделено якорному проекту Iconic Towers. Соглашение о его строительстве подписано в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Китай. Объем инвестиций превышает $800 млн. Для разработки архитектурной концепции привлечена американская компания SOM. Общая площадь комплекса составит 276,8 тыс. кв. м и будет включать две башни, офисы, апартаменты, гостиницу и торговые пространства. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до апреля 2027 года, начало строительных работ запланировано на май текущего года, завершение – до конца 2029 года.