Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству

Отношения между Казахстаном и Китаем имеют глубокие корни, уходящие в многовековую историю добрососедства, и всегда отличались взаимным доверием, поддержкой и пониманием. Сегодня эта прочная дружба превратилась в образец стратегического партнёрства и межгосударственного сотрудничества.

Наши страны связывает более 1700 километров общей границы мира и добрососедства.

Этот крепкий дух поддерживается регулярными визитами на высшем уровне и тесным политическим диалогом.

Сегодняшнее впечатляющее развитие Китая под дальновидным руководством выдающегося политика мирового масштаба, Председателя Си Цзиньпина, приносит значительные выгоды и открывает уникальные возможности для его ближайших соседей, включая Казахстан.

Вступая в новый и многообещающий этап нашего совместного пути, важно отметить устойчивость и глубину проверенного временем партнёрства. В последние годы мы стали свидетелями новой динамики, основанной на общем видении будущего и укреплённом сотрудничестве во всех сферах.

Несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает расти впечатляющими темпами. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня в 44 миллиарда долларов, что укрепило статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнёра Казахстана.

С 2005 года китайские предприятия вложили более 27 миллиардов долларов в Казахстан, и сегодня в нашей стране работают почти 6000 компаний, внося значительный вклад в технологическое развитие и индустриальную модернизацию.

Судьбы Казахстана и Китая тесно переплетены со времён Великого шёлкового пути. Сегодня мы развиваем это наследие, создавая новые транспортные артерии.

Инициатива "Пояс и путь", впервые озвученная Председателем Си Цзиньпином в Астане в 2013 году, является ярким свидетельством этой исторической кооперации. Современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого евразийского транзитного узла и продемонстрировала уверенность Китая в своих экономических перспективах.

Ярким примером наших совместных усилий стало быстрое развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) — самого короткого и устойчивого пути для бесперебойных грузоперевозок между Китаем, Центральной Азией и Европой.

В 2024 году запуск дополнительных железнодорожных линий Достык–Мойынты увеличит транзитный потенциал Казахстана на китайско-европейском направлении в пять раз. В прошлом году мы также вместе с китайскими партнёрами открыли торгово-логистический центр в городе Сиань, что стало ещё одним шагом к укреплению взаимной связанности.

Не менее важным направлением остаётся морское сотрудничество. Завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнёрстве с портом Ляньюньган позволило сформировать контейнерный флот для обслуживания Центральной Азии и Каспийского региона и предоставлять полный комплекс логистических услуг.

Нефтегазовый сектор остаётся краеугольным камнем наших экономических связей — включая расширение Казахстано-китайского нефтепровода, а также модернизацию и строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Быстрыми темпами развивается и сельскохозяйственное сотрудничество. В 2024 году экспорт казахстанской агропродукции в Китай вырос на 10%. Китайские инвесторы активно изучают возможности в крупных проектах по переработке сельхозпродукции, включая овощи, зерно, кукурузу и хлопок.

Наше партнёрство выходит далеко за пределы экономики. Культурные связи всегда были прочными. После успешного проведения в 2024 году "Года казахстанского туризма в Китае", нынешний год объявлен "Годом китайского туризма в Казахстане". Эта инициатива открывает новую страницу в туристических отношениях, создавая возможности для более глубокого знакомства с традициями, историей и природой наших стран.

В дипломатической сфере Казахстан и Китай активно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ШОС стала краеугольным камнем многостороннего сотрудничества в Евразии, способствуя стабильности, экономическому росту и культурному обмену. Будучи странами-основателями, Казахстан и Китай совместно работали над раскрытием потенциала организации по всем направлениям её региональной повестки.

Под председательством Китая ШОС активизировала усилия по укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и расширению культурно-гуманитарных связей. Эти приоритеты полностью совпадают с видением Казахстана по развитию региона.

Предстоящий юбилейный саммит ШОС в Тяньцзине станет важной вехой в определении будущего организации. Он откроет возможности для согласования стратегий по глобальным вызовам и продвижения институциональных реформ. Это укрепит роль ШОС как источника стабильности в мире, где растёт неопределённость. В таких условиях подход ШОС, основанный на взаимном уважении и общем развитии, приобретает особую актуальность.

Как справедливо отметил Председатель Си Цзиньпин, Китай и Казахстан — это "попутчики на пути к модернизации". Вместе мы можем и дальше показывать пример всему миру, доказывая, что общее видение и согласованные действия способны преодолеть многие вызовы нашего времени.

Сегодня, когда Казахстан и Китай стоят на историческом перепутье, мы уверены, что наша общая приверженность, взаимное уважение и совместное видение продолжат преобразовывать наше партнёрство в новые достижения, принося ощутимую пользу нашим народам и способствуя процветанию всего региона и мира.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.