Глава ISSAI о проекте NVIDIA в Казахстане: Это может стать поворотным моментом для экономики страны

В Казахстане может появиться один из крупнейших в регионе центров искусственного интеллекта. В присутствии Премьер-министра Олжаса Бектенова компании Firebird и NVIDIA подписали соглашения о сотрудничестве на общую сумму 10 млрд долларов. Одним из ключевых проектов станет создание «Долины ЦОДов» в Экибастузе.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, что означает такой интерес мировых технологических гигантов к Казахстану, сможет ли страна стать цифровым хабом Евразии и какие возможности проект откроет для отечественной экономики.

Генеральный директор Института умных систем и искусственного интеллекта «ISSAI» Хусейн Атакан Варол отметил, что инвестиции такого масштаба являются серьёзным сигналом со стороны международного технологического рынка. Крупные компании перед вложением миллиардов долларов оценивают политическую стабильность, энергетические ресурсы, уровень цифрового развития страны и долгосрочные перспективы экономики.

"Такие инвестиции можно рассматривать как международное признание растущих технологических амбиций Казахстана", – отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что сами по себе дата-центры не гарантируют появление успешной экосистемы искусственного интеллекта. Важно, чтобы одновременно развивались подготовка кадров, научные исследования, стартапы и внутренний спрос на вычислительные мощности.

"Настоящий успех будет измеряться не только объёмом инвестиций, но и тем, смогут ли казахстанские университеты, исследователи и компании использовать эту инфраструктуру для создания конкурентоспособных ИИ-продуктов мирового уровня", – пояснил он.

Казахстан – будущий технологический хаб Евразии?

Сегодня вычислительная инфраструктура для искусственного интеллекта становится таким же стратегическим ресурсом, каким в своё время были железные дороги, морские порты и телекоммуникационные сети.

По словам главы ISSAI, Казахстан имеет ряд преимуществ: стратегическое расположение между Европой и Азией, развитую систему электронного правительства и активную государственную политику в сфере искусственного интеллекта. Это даёт стране возможность претендовать на роль одного из ведущих технологических центров Центральной Азии.

Однако для достижения этой цели недостаточно только построить современные дата-центры.

"Необходимо подготовить тысячи специалистов по искусственному интеллекту, создать условия для развития стартапов и привлечения международных исследовательских центров. Если все эти элементы будут развиваться одновременно, Казахстан может стать важным цифровым мостом между Европой и Азией", – считает эксперт.

Почему инвесторы выбрали Казахстан

Среди факторов, которые могли привлечь NVIDIA и Firebird, эксперт выделяет выгодное географическое положение страны между Европой, Китаем и Ближним Востоком, государственную поддержку развития искусственного интеллекта, сравнительно конкурентную стоимость электроэнергии и развитие цифровой инфраструктуры.

При этом одним из главных вызовов остаётся энергетическая устойчивость. Крупные центры обработки данных потребляют огромные объёмы электроэнергии, поэтому развитие ИИ-инфраструктуры должно сопровождаться модернизацией энергетического сектора и внедрением новых источников энергии.

Что получат казахстанские IT-компании и учёные

Доступ к мощным GPU-вычислениям сегодня является одним из главных барьеров для стартапов и исследовательских центров во всём мире. Новый вычислительный кластер может существенно ускорить развитие отечественного IT-сектора.

"При доступности вычислительных ресурсов казахстанские стартапы и университеты смогут быстрее создавать собственные ИИ-решения, разрабатывать большие языковые модели на казахском и других региональных языках, а также внедрять искусственный интеллект в промышленность", – отметил генеральный директор ISSAI.

В то же время он обратил внимание на необходимость продумать механизмы доступа к инфраструктуре. В частности, государство может рассмотреть льготные тарифы, грантовые программы или специальные квоты вычислительных мощностей для университетов, научных организаций и молодых технологических компаний.

Шаг к экономике знаний

По мнению эксперта, проект может стать одним из важных этапов диверсификации экономики Казахстана. Искусственный интеллект, облачные вычисления и цифровая инфраструктура относятся к сферам с высокой добавленной стоимостью и будут играть всё большую роль в мировой экономике.

"В будущем конкурентоспособность стран будет определяться не только природными ресурсами, но и уровнем развития человеческого капитала, технологий и инноваций", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ключевым фактором успеха станет подготовка специалистов в области искусственного интеллекта, облачных технологий, кибербезопасности и эксплуатации дата-центров.

Если Казахстан сумеет совместить современную инфраструктуру мирового уровня, квалифицированные кадры и благоприятную инновационную среду, инвестиции в 10 млрд долларов могут стать не просто крупным строительным проектом, а настоящим поворотным моментом в цифровом развитии страны.