Создание комфортных условий для инвесторов остаётся одним из приоритетов в работе казахстанского правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BAQ.KZ.

По его словам, привлечение инвестиций критически важно для устойчивого роста экономики страны. Казахстан, обладая обширной территорией, растущим населением и открытой экономикой, остро нуждается в притоке капитала — как внешнего, так и внутреннего.

"Что касается инвестиционного климата, в целом, привлечение инвестиций – это одна из главных задач, которая стоит в правительстве. Понятно, что мы большая страна относительно с большим населением с открытой экономикой, крайне нуждаемся в привлечении инвестиций. Задача правительства – создать наилучший инвестиционный климат для того, чтобы иностранные, и отечественные инвесторы чувствовали себя комфортно. Мы проработали институционально, я считаю, практически все острые вопросы сняли", – заявил Скляр.

Он также добавил, что работа по улучшению условий для бизнеса будет продолжена, чтобы Казахстан оставался привлекательной площадкой для реализации масштабных проектов.