В Астане состоялся Kursiv Infrastructure Forum (KIF), главной темой которого стало влияние национальных проектов на экономическое развитие Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Kursiv.Media Kazakhstan.

Форум собрал свыше 200 участников — от представителей министерств и госсектора до лидеров бизнеса, архитекторов реформ и экспертов в инфраструктуре. Со сцены выступили около 20 спикеров, а в зале активно обсуждались как достижения, так и вызовы в реализации ключевых инициатив.

Открывая форум, генеральный директор Kursiv.Media Kazakhstan Анастасия Новикова подчеркнула, что национальные проекты — это не просто бюджетные траты, а важнейшие инвестиции в будущее.

"Когда государство реализует масштабные проекты – это не расходы, а долгосрочные инвестиции в экономический рост и развитие человеческого капитала. Но именно масштаб национальных проектов несет риски, качество управления становится решающим фактором. В конечном счете важно, чтобы каждая инфраструктурная инициатива ложилась в общую систему преобразований, создавая синергию развития. И с этой точки зрения особое значение имеет возможность открытого обсуждения, публичных дебатов. Kursiv известен как популярное массмедиа. Но мы хотим не только рассказывать о происходящем – мы хотим участвовать в развитии страны. Поэтому мы и организовали этот форум", - сказала она.

Одной из ключевых тем стало удвоение ВВП страны к 2029 году.

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов озвучил масштаб задачи.

"Чтобы удвоить ВВП, нужно увеличить инвестиции с 15% к ВВП до 23%. Это означает, что инвестиции должны вырасти еще больше, чем удвоение ВВП, а это дополнительно $60 млрд инвестиций", – подчеркнул он.

Касенов также отметил, что часть этих средств направят на модернизацию инженерной инфраструктуры, что позволит сократить её износ до 35-40% за шесть лет.

Тему транспортной инфраструктуры продолжил и.о. председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов. Он рассказал о планах по увеличению объемов транзита между Китаем и Европой в 3,5 раза и доходов от него — в 5–6 раз. Под такие перспективы в Казахстане с 2022 года реализуется 12 крупных инфраструктурных проектов протяжённостью 4,6 тыс. км на сумму $5 млрд.

Управляющий директор по строительству "Казахстан Темир Жолы" Марат Искалиев представил один из таких проектов

"Грузовое движение на Достык – Мойынты вводится фрагментарно, по участкам, и уже в этом году будет завершено строительство. Наша задача – дать возможность использовать эти вторые пути для транзита поездов, увеличения пропускной способности", – отметил он.

Отдельное внимание форум уделил нацпроекту "Келешек мектептері" ("Комфортные школы"). Первый зампредседателя правления Samruk-Kazyna Construction Габит Малгаздаров рассказал, как команде удалось за считанные месяцы построить сотни школ, благодаря внедрению EPC-контрактов — схем, при которых проектирование, строительство и оснащение идут параллельно.

"Обычно все начинается с конкурсной процедуры на разработку проекта, это длится полгода. Затем разработка проекта примерно год, и еще экспертиза. Эти процедуры не позволяли проводить закупки на строительно-монтажные работы, уходило время, цены устаревали… Мы же как пилотный национальный проект попытались сломать эту систему… Вы не поверите, но за полтора месяца провели закупки! Думаю, что именно эта система помогла реализовать данную программу", – рассказал он.

Внедрение EPC-подхода устранило хаос в системе ответственности.

"На каждом объекте присутствовали три специалиста технадзора, чего ранее не было никогда. Когда подрядчик знает, что вся система прозрачна и его действия видны не только нам, но и обществу, появляется дисциплина. И это дисциплина нового уровня", – подчеркнул Малгаздаров.

С начала реализации проекта в 2023 году уже построено 276 школ из запланированных 308. Остальные сдадут до конца 2025 года. Причем проект оказался не только быстрым, но и экономным.

"Мы проверили сметы совместно с РГП „Госэкспертиза“, выявили ошибки, и устранив их, получили оптимизацию в 108 млрд тенге. А за счет быстрого темпа работы, EPC контрактов и других шагов, добились экономии в 156 млрд тенге", – сообщил он.

"Что такое 108 млрд тенге? Для понимания: программа строительства 168 фельдшерско-акушерских пунктов стоила 103 млрд тенге – фактически, эта программа для развития здравоохранения была реализована за счет оптимизации и экономии, достигнутой при строительстве школ", - добавил Бауржан Бердашев из РГП "Госэкспертиза" .

По словам Адильбека Мусабаева из Министерства просвещения, за счёт "Келешек мектептері" проблема трёхсменных школ в Казахстане будет решена уже к 2026 году, а аварийных — сокращена на 70%.

На другой панельной сессии управляющий директор KEGOC Эльвира Конахбаева рассказала, как энергетическая инфраструктура адаптируется под новые вызовы. В частности, речь шла о подготовке к строительству первой в стране АЭС мощностью 2,4 ГВт:

"Сети электролиний между севером и югом Казахстана будут усилены с учетом планов по запуску первой АЭС", – сообщила она.

Также в KEGOC готовят проекты по объединению западной энергозоны с общей системой и увеличению мощности на юге страны.

"На юге Казахстана идут работы по увеличению пропускной способности на 440 МВт… С завершением проекта устойчивость западной энергозоны возрастет, а её пропускная способность увеличится на 500 МВт", – отметила Конахбаева.

Кроме того, KEGOC планирует увеличить долю ВИЭ в структуре производства с 3 ГВт до 14 ГВт к 2035 году.

Все эти заявления стали предметом оживленных обсуждений на форуме. KIF стал не просто площадкой для презентаций, а местом открытого диалога между государством и обществом.

