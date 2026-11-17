Казахстанская экономика продолжает привлекать инвестиции, хотя темпы роста распределяются по регионам неравномерно. За десять месяцев 2026 года вложения в основной капитал превысили 18,3 трлн тенге, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рывок продемонстрировала область Ұлытау, где инвестиционная активность выросла почти на три четверти.

По данным Бюро национальной статистики, объем инвестиций в основной капитал за январь-октябрь достиг 18 321,4 млрд тенге. Рост рассчитан в сопоставимых ценах, то есть с учетом изменения цен.

Настоящим лидером по динамике стала область Ұлытау: здесь индекс физического объема инвестиций (ИФО) увеличился на 74,4%. Существенный прирост также зафиксирован в Жамбылской области — на 29%.

В числе регионов с положительной динамикой оказались:

Павлодарская область — рост на 13,4%;

Туркестанская — на 13%;

Алматинская — на 11,4%;

Восточно-Казахстанская — на 10,6%;

Актюбинская — на 8,2%;

Мангистауская — на 4,5%.

Однако инвестиционная картина страны складывается не только из рекордов. В трех регионах объем вложений сократился. Наиболее заметное снижение зарегистрировано в области Жетісу — на 31,7%. В Карагандинской области показатель уменьшился на 8,7%, в Акмолинской — на 3,4%.

Между тем значительная часть инвестиционных средств по-прежнему сосредоточена в крупнейших городах страны. На Астану приходится 11,7% общего объема вложений, на Алматы — 10,3%.