Инвестиции в Казахстане превысили 18 трлн тенге: какой регион показал самый мощный рывок
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Казахстанская экономика продолжает привлекать инвестиции, хотя темпы роста распределяются по регионам неравномерно. За десять месяцев 2026 года вложения в основной капитал превысили 18,3 трлн тенге, увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рывок продемонстрировала область Ұлытау, где инвестиционная активность выросла почти на три четверти.
По данным Бюро национальной статистики, объем инвестиций в основной капитал за январь-октябрь достиг 18 321,4 млрд тенге. Рост рассчитан в сопоставимых ценах, то есть с учетом изменения цен.
Настоящим лидером по динамике стала область Ұлытау: здесь индекс физического объема инвестиций (ИФО) увеличился на 74,4%. Существенный прирост также зафиксирован в Жамбылской области — на 29%.
В числе регионов с положительной динамикой оказались:
- Павлодарская область — рост на 13,4%;
- Туркестанская — на 13%;
- Алматинская — на 11,4%;
- Восточно-Казахстанская — на 10,6%;
- Актюбинская — на 8,2%;
- Мангистауская — на 4,5%.
Однако инвестиционная картина страны складывается не только из рекордов. В трех регионах объем вложений сократился. Наиболее заметное снижение зарегистрировано в области Жетісу — на 31,7%. В Карагандинской области показатель уменьшился на 8,7%, в Акмолинской — на 3,4%.
Между тем значительная часть инвестиционных средств по-прежнему сосредоточена в крупнейших городах страны. На Астану приходится 11,7% общего объема вложений, на Алматы — 10,3%.
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