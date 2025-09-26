Инвестиции в науку и образование выросли в пять раз - Президент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, где обозначил приоритеты в развитии научной и образовательной сферы, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что наука и высокие технологии — ключ к будущему страны, а значит, инвестиции в эти направления должны продолжать расти.
"Если мы стремимся обеспечить светлое будущее нашей страны, нам необходимо уже сейчас начать эффективно внедрять высокие технологии и искусственный интеллект", — отметил Президент.
По словам Токаева, государство последовательно усиливает поддержку отечественной науки, и результаты уже ощутимы:
"За последние пять лет объем инвестиций в образование и науку увеличился в пять раз. Растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с производством. В настоящее время запущено около 300 коммерческих проектов. Таким образом, формируется цепочка “Университет – исследования – инновации – коммерция”. Чтобы придать мощный импульс этому процессу, следует уже в ближайшее время завершить его внедрение. Установлены партнерские отношения с 40 престижными мировыми университетами. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных вузов. Создаются технопарки и инжиниринговые центры. Значительно укрепился авторитет Национальной академии наук. Во всех регионах приступили к работе научные советы.
По его словам, особое внимание уделяется защите интересов ученых. Принят новый Закон “О науке и технологической политике”, сформирована новая правовая модель управления наукой. Одной из ключевых задач остается укрепление кадрового потенциала отечественной науки, она должна быть в зоне особого внимания.
"Необходимо создавать благоприятные условия для молодых ученых. В целом, предстоит большая работа. Чтобы не оставаться на обочине прогресса, нам надо сплотиться и направить все наши силы на достижение поставленных целей", — подчеркнул Президент.
