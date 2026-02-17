В 2029 году инвестиции в основной капитал увеличатся в 2,5 раза, сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"По прогнозам, содержащимся в Национальном плане развития, отношение инвестиций к ВВП увеличится с текущих 14–15% до 23% в 2029 году. В результате инвестиции в основной капитал в 2029 году должны увеличиться в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024 года", – сказал Жумангарин.

По его словам, в 2025 году экономика страны в целом росла стабильно и качественно.

В ближайшие годы вклад нефтегаза в рост ВВП будет постепенно снижаться. Это компенсируют более быстрый рост обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ненефтегазовых отраслей, отметил Жумангарин.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 11,3% в 2010 году до 12,4% в 2024 году. При этом доля горнодобывающего сектора сократилась почти вдвое — с 19,5% до 12%, а добычи нефти и газа — с 16,5% до 8,1%.

По Индексу экономической сложности по итогам 2024 года Казахстан занял 55-е место из 145 стран. За 2020–2024 годы страна показала самый сильный рывок среди соседей — с 87-го на 55-е место.