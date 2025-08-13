В Казахстане за январь-июль 2025 года объём инвестиций в основной капитал увеличился на 16,1%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции в пресс-центре Правительства, передает BAQ.KZ.

По словам вице-премьера, рост стал возможен благодаря мерам, реализуемым в рамках поручений Президента по привлечению инвестиций в экономику страны.

Наибольший прирост инвестиций зафиксирован в образовании — в 2,3 раза, финансовой деятельности — на 90,1%, обрабатывающей промышленности — на 38,7%, сельском хозяйстве — на 27%, здравоохранении — на 17,5% и транспорте — на 17%.

Ранее сообщалось о том, что экономика Казахстана выросла на 6,3% за 7 месяцев 2025 года.