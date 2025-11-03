Казахстан стремительно наращивает темпы озеленения: за девять месяцев 2025 года объём инвестиций в основной капитал в сфере лесоводства и лесозаготовок достиг 8,8 млрд тенге — это в восемь раз больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше, чем за весь рекордный 2023 год, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Для сравнения, ещё несколько лет назад вложения в отрасль не превышали полумиллиарда тенге.

Основным двигателем роста стали государственные программы — национальный проект "Жасыл Қазақстан" и инициатива "Два миллиарда деревьев до 2025 года". Первый направлен не только на увеличение зелёных насаждений, но и на улучшение экологии, сохранение биологического разнообразия и водных ресурсов. Его общий бюджет на 2021–2025 годы превышает 1,4 трлн тенге, причём только в 2025-м на экологические проекты выделено почти 570 млрд. Второй проект фокусируется на восстановлении лесов: на его реализацию с 2021 по 2025 годы предусмотрено 36 млрд тенге, однако из-за сложностей с выполнением срок действия программы продлён до 2027 года. К середине 2025-го в стране уже высажено около 1,4 млрд деревьев.

Большая часть инвестиций в текущем году — более 60% — обеспечена за счёт государственного финансирования. Из них 2,7 млрд тенге поступили из республиканского бюджета, 2,4 млрд — из местных. Частные компании пока не проявляют высокой активности, что делает рост инвестиций скорее результатом бюджетной поддержки, чем инициативы бизнеса.

Интересно, что на фоне рекордного притока капитала численность занятых в отрасли продолжает сокращаться. Сейчас в сфере лесоводства и лесозаготовок трудятся около 1,8 тысячи человек — почти вдвое меньше, чем пять лет назад. Эксперты связывают это с автоматизацией процессов, обновлением техники и развитием инфраструктуры, что снижает потребность в ручном труде.

Зато заработная плата в отрасли растёт впечатляющими темпами. Во втором квартале 2025 года средняя зарплата работников лесного сектора составила 311,5 тысячи тенге, увеличившись за год на 37%. Это почти в три раза быстрее, чем в среднем по экономике. Повышение оплаты труда отражает рост спроса на квалифицированных специалистов, способных управлять современными технологиями и крупными проектами по озеленению страны.

По данным Всемирного банка, площадь лесов в Казахстане стабильно увеличивается с 2010 года — с 30,8 до 35,4 тыс. кв. км. Среднегодовой прирост составляет около 0,9%. Эксперты ожидают, что благодаря масштабным программам посадки деревьев и росту инвестиций эта динамика ускорится в ближайшие годы, делая Казахстан всё более "зелёным" и экологически устойчивым государством.