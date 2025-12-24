Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой предприятий обрабатывающей промышленности в ходе посещения Индустриального парка №1 в Астане, передает BAQ.KZ.

Президенту была представлена продукция и текущая деятельность ряда промышленных компаний, работающих на территории столицы.

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали продукцию завода Гипсовинил, специализирующегося на выпуске гипсовиниловых панелей, а также предприятия QR Systems, которое производит пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны. На выставке также были представлены Астанинский электротехнический завод, Астанинский трубный завод Арыстан и компания ARGP, выпускающая строительную и дорожную химию.

В ходе осмотра Президенту представили информацию о перспективах развития Индустриального парка №2, который планируется развивать на принципах государственно-частного партнерства. Сообщается, что на его территории предполагается реализация более 100 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд тенге и созданием порядка 8 тысяч новых рабочих мест.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития логистической инфраструктуры. В частности, на территории специальной экономической зоны Астана-Технополис планируется создание логистического парка, который должен усилить производственные и транзитные возможности столицы.

Также было отмечено, что в рамках Общенационального пула в Астане реализуется около 120 проектов на сумму 1,9 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание порядка 22 тысяч рабочих мест и направлена на дальнейшее развитие промышленного потенциала и экономики города.