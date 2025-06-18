В 2025 году объем инвестиций в основной капитал отрасли туризма и спорта Казахстана планируется увеличить до 1,3 трлн тенге. Это на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные озвучил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на заседании оперативного штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ

По его словам, уже по итогам первых четырех месяцев текущего года план перевыполнен почти вдвое: вложено 215,6 млрд тенге, что составляет 191% от запланированного объема на этот период.

Инвестиции формируются за счёт вложений в объекты размещения, питания, искусства, развлечений, библиотек, музеев, архивов, транспорта и услуг туроператоров.

На 2025 год сформирован пул из 320 проектов общей стоимостью более 991 млрд тенге, 11 из них — на сумму свыше 244 млрд — находятся в активном сопровождении.

Кроме того, на заседании штаба было отмечено, что в сфере водных ресурсов в 2025 году запланировано финансирование 358 проектов на сумму 193 млрд тенге — на 75% больше, чем в 2024-м. В текущем году также начнётся строительство трёх новых и реконструкция двух действующих водохранилищ.