Инвестиции в Туркестанскую область превысили 1 трлн тенге за семь месяцев

За семь месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал Туркестанской области превысил 1 трлн тенге. В целом до конца года регион планирует привлечь 1,8 трлн тенге.

По представленным данным, темп роста инвестиций составил 137,5%. В первом квартале объем прямых иностранных инвестиций в экономику области достиг 115 млн долларов.

В регионе готовят более 120 крупных проектов

Сейчас инвестиционный портфель Туркестанской области включает 122 проекта общей стоимостью 2,8 трлн тенге. Их реализация предполагает создание более 17 тыс. рабочих мест.

В течение 2026 года планируется реализовать 67 проектов стоимостью 370 млрд тенге и создать около 6 тыс. рабочих мест.

За первые семь месяцев уже запущено 20 проектов на 36 млрд тенге, благодаря которым работой обеспечили 631 человека.

Какие проекты планируют реализовать до 2033 года

В Национальную цифровую инвестиционную платформу включено 219 проектов Туркестанской области общей стоимостью 3,2 трлн тенге, рассчитанных на период с 2015 по 2033 год. Они предусматривают создание около 30 тыс. рабочих мест.

В 2015–2026 годах запущено 92 проекта стоимостью 507 млрд тенге, в рамках которых создано 9 070 рабочих мест.

Еще 84 проекта стоимостью 2,7 трлн тенге планируется реализовать в 2026–2033 годах. Ожидается создание 19 488 рабочих мест.

Для инвесторов создают производственные площадки

В Туркестанской области действует специальная экономическая зона площадью 1 450 гектаров, а также 21 индустриальная зона общей площадью 1 931 гектар.

Кроме того, созданы 29 малых производственных площадок площадью 264,2 гектара.

Сопровождением инвестиционных проектов занимается региональный фронт-офис Turkistan Invest, работающий по принципу «одного окна». Инвесторам оказывают консультационную и организационную поддержку – от планирования проекта до запуска производства.