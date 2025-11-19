Аким Актюбинской области Асхат Шахаров представил результаты инвестиционной деятельности региона за текущий год, отметив запуск восьми крупных проектов на сумму более 110 млрд тенге. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С начала текущего года в экономику региона привлечено 892 млрд тенге инвестиции, рост составил 129%. Это на 217 млрд тенге больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

По словам главы региона, среди реализованных инициатив особое место занимают проекты в сфере возобновляемой энергетики.

"В качестве примера можно отметить крупный проект в сфере возобновляемых источников энергии — ветровую электростанцию мощностью 150 мегаватт, реализованную компанией ERG в Актюбинской области", — сообщил аким.

Он подчеркнул, что область развивает не только энергетику, но и перерабатывающий сектор.

"Впервые в Казахстане по инициативе компании KazFeltec был открыт новый цех по глубокой переработке овечьей шерсти и производству из неё строительных материалов. Объём инвестиций составляет 5,3 млрд тенге, мощность — 2,1 тысячи тонн продукции", — отметил Шахаров.

До конца года регион рассчитывает запустить ещё четыре проекта на сумму около 350 млрд тенге.

Аким также сообщил о планах на ближайшие годы: в области будут реализованы заводы по производству карбамида, битума, цемента и другие крупные промышленные объекты.

Для создания дополнительных стимулов инвесторам в регионе сформирована новая инфраструктурная база.

"Для создания благоприятных условий для инвесторов на базе Международного аэропорта имени Алии Молдагуловой была утверждена и создана специальная экономическая зона “Актобе” общей площадью 858 гектаров, а также индустриальная зона республиканского значения “Хромтау” площадью 150 гектаров", — сообщил аким.

Шахаров подчеркнул, что все инвестиционные инициативы находятся под его личным контролем.

"На постоянной основе проводятся заседания инвестиционного штаба с участием всех заинтересованных государственных и правоохранительных органов. На этих заседаниях инвесторы поднимают свои основные проблемные вопросы, где принимаются соответствующие решения", — сказал он.

Аким отметил, что стабильная поддержка бизнеса, прозрачные механизмы сопровождения проектов и эффективная работа инвестиционного штаба позволяют региону сохранять высокую динамику привлечения капитала.