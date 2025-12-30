Инвестор уже есть- в Минтуризме рассказали о будущем ФК "Астана"
Сегодня, 11:34
ФК "Астана" будет коммерциализирован.. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.
"Мы активно работаем, инвестор уже есть. На данный момент до окончания процедур озвучить не могу, но инвестор уже есть", - сказал министр.
Он отметил, что столичная команда финансировалась ранее через единого спортивного оператора Sport Qory. Также министр подчеркнул, что уже пять клубов переданы частным инвесторам, по остальным семи клубам – вопрос прорабатывается.
