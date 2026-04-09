В Генеральной прокуратуре под председательством Берика Асылова начался форум по защите инвестиций с участием представителей отечественных и зарубежных инвесторов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В работе форума принимают участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства, Мажилиса Парламента, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Ассоциации инвесторов Казахстана, а также посол Европейского союза.

Кроме того, посредством видеоконференцсвязи в форуме участвуют акимы и прокуроры регионов, а также представители бизнеса.

Открывая форум, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что данное мероприятие наглядно подтверждает, что защита инвестиций в Казахстане является одним из ключевых государственных приоритетов.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич чётко обозначил позицию: инвестор должен чувствовать реальную защиту и быть уверенным в прозрачности и стабильности. Именно на этом строится современная инвестиционная политика нашей страны. Казахстаном - подписано 48 межправительственных Соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, создаёт у нас надёжный правовой фундамент для положительного инвестиционного климата", – отметил он.

Он также сообщил, что в соответствии с Конституцией на прокуратуру возложена функция высшего надзора за соблюдением законности, в рамках которой защищаются права граждан и бизнеса.

"На сегодняшний день мы оказали помощь двум тысячам инвесторов и обеспечили запуск более 250 проектов, охватывающих 30 тысяч рабочих мест. Прокуратура Казахстана напрямую подчинена Главе государства, независима от других госорганов и способна быстро реагировать на любые нарушения", – сказал Асылов.

В целях дальнейшего усиления механизма защиты инвесторов указом Главы государства функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора. На базе Генеральной прокуратуры создан Комитет по защите прав инвесторов. В регионах назначены инвестиционные прокуроры.

"На местах мною назначены инвестиционные прокуроры на уровне заместителей прокуроров областей. Каждый значимый инвестиционный проект в Казахстане будет находиться под прокурорским сопровождением. За каждым инвестором закрепляется конкретный прокурор", – отметил он.

В настоящее время законодательством предусмотрен механизм «прокурорского фильтра» для всех государственных органов. Согласно этому механизму, без согласия прокурора не допускается проведение проверок инвестора, приостановление его деятельности или отзыв лицензии.

"Если решение либо действие госоргана незаконно – мы его отменим, а виновные должностные лица будут наказаны. Если есть препятствия в законодательстве – то они тоже будут устранены. Мною поручено Комитету провести ревизию подзаконных актов государственных органов на предмет явных или скрытых барьеров", – заявил Генеральный прокурор.

Также Генеральный прокурор подчеркнул ключевую роль Инвестиционного штаба при Правительстве в оперативном решении проблем бизнеса. За два года рассмотрено более 200 инвестиционных проектов. Общая сумма проектов превышает 100 млрд долларов США. Объём инвестиционных соглашений вырос в 15 раз.

"Это показатель доверия инвесторов и результат эффективной координации", - подчеркнул глава ведомства.

Выступивший на форуме Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр сообщил о стабильном росте экономики страны.

"Сегодня экономика Казахстана проявляет устойчивость и потенциал для дальнейшего роста. По итогам прошлого года валовый внутренний продукт страны увеличился на 6,5%, что существенно выше среднемирового уровня. Прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и составили 20,5 млрд долл., в то время как инвестиции в основной капитал увеличились на 13% и достигли исторической отметки 22,7 трлн тенге", – сообщил он.

Также было отмечено, что в прошлом году реализовано 330 проектов общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Дания Еспаева отметила большую роль органов прокуратуры в работе по защите инвесторов, обратив внимание на необходимость принятия превентивных мер.

Председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев обозначил важность стабильности инвестиционного климата.

"Для долгосрочного планирования бизнеса крайне важно, чтобы «правила игры» оставались предсказуемыми и стабильными. Мы уверены, что совместная работа по повышению стабильности правовой базы даст мощный импульс притоку инвестиций. Дальнейшее укрепление независимости судебных органов, повышение квалификации судей и обеспечение единообразия судебной практики позволят существенно повысить доверие инвесторов к судебной защите своих прав", – сказал он.

На форуме также выступили председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы и заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров. По словам Бауыржана Ералы, в стране впервые создана единая вертикаль защиты прав инвесторов.

"За каждым проектом закрепляется персональный прокурор. Он ведёт его с первых дней инициации. Инвестор вместе с нами проходит все согласования и получает лицензии, до реализации проекта. Также оказываем пост-реализационную поддержку. То есть Комитет продолжает сопровождать и после запуска, чтобы убедиться, что проект стабильно работает и «встал на рельсы». Вся эта работа оцифрована",- поделился спикер.

Алибек Куантыров сообщил, что объём привлечённых в Казахстан инвестиций стабильно растёт. По его словам, с момента обретения независимости в экономику страны привлечено более 480 млрд долларов США. В 2025 году объём прямых иностранных инвестиций достиг 20,5 млрд долларов.

"Важно отметить, что данный рост отражает не просто расширение инвестиционной базы, а структурную трансформацию инвестиционных потоков на фоне завершения ряда крупных проектов в сырьевом секторе", - подчеркнул Куантыров.

На форуме также выступили представители международных и отечественных компаний, которые выразили благодарность за оказанную поддержку при реализации инвестиционных проектов.