Инвесторов стали реже штрафовать и проверять в Казахстане

В Казахстане снижается административное давление на инвесторов. Этому способствует механизм "прокурорского фильтра", который позволяет проверять законность решений государственных органов еще до их вступления в силу.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, с начала года в надзорные органы поступило 3 547 решений госорганов, касающихся инвесторов. Речь идет о проверках, административных производствах, ограничительных мерах и судебных исках.

По словам начальника Управления прокурорского фильтра Максата Оракбаева, после изучения материалов прокуроры отказали в согласовании 620 решений государственных органов.

"Эффективность защиты прав инвесторов составила 18%. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 9%", – отметил он.

Таким образом, доля решений, принятых в пользу инвесторов, за год увеличилась вдвое. Наиболее заметный рост зафиксирован по административным материалам, где количество отказов в согласовании выросло почти на 50%. Также увеличилось число предотвращенных проверок, запретительных мер и судебных исков в отношении бизнеса.

Одним из примеров работы механизма стала ситуация с выдачей лицензии на экспорт 354 тысяч тонн готовой продукции. Государственный орган намеревался отказать инвестору по формальным основаниям, что могло привести к срыву международного контракта и многомиллионным штрафам со стороны иностранных партнеров и перевозчиков. После вмешательства прокуратуры отказ не был согласован, а лицензия была выдана.

Положительный эффект отражается и в статистике. По итогам первых месяцев года количество проверок инвесторов сократилось на 6%, а число случаев привлечения к административной ответственности уменьшилось на 16%.

"Если за первые четыре месяца 2025 года проверки были проведены в отношении 24% инвесторов, то за аналогичный период 2026 года этот показатель снизился до 18%", – сообщил Максат Оракбаев.

Снизилось и количество административных взысканий в отношении бизнеса. Так, в Алматы один из государственных органов попытался оштрафовать инвестора на 2 млн тенге, однако прокуратура установила, что срок привлечения к ответственности уже истек. В результате незаконное решение было отменено.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что механизм "прокурорского фильтра" продолжает работать как инструмент защиты бизнеса от необоснованных проверок, административных барьеров и излишнего давления со стороны государственных органов.