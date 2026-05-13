  • Главная
  • Новости
  • Инвесторы намерены развивать портовую инфраструктуру Мангистау

Инвесторы намерены развивать портовую инфраструктуру Мангистау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с основателем компании «Nostrac Group» Мохаммадом Садег Каве.

Сегодня 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Мангистауской области Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54
126
Фото: Акимат Мангистауской области

В ходе встречи рассмотрены инвестиционные проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры Мангистауской области. В частности, инвесторы представили проект развития Актауского морского порта. В рамках проекта планируется развитие контейнерных перевозок, расширение портовой инфраструктуры и проведение работ по углублению морского дна, передает BAQ.KZ.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил транспортно-логистический потенциал Мангистауской области, подчеркнув, что регион является важной территорией на пересечении международных транзитных коридоров. По его словам, через область проходят Транскаспийский международный транспортный маршрут, TRACECA и коридор «Север – Юг». Это открывает большие возможности для развития международного сотрудничества.

По итогам встречи аким области заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку реализации значимых для региона проектов.

- Мы придаём особое значение инвестиционным инициативам, направленным на развитие транспортно-логистической сферы. Акимат области готов оказывать необходимую поддержку проектам в рамках законодательства, — отметил Нурдаулет Килыбай.

Самое читаемое

Наверх