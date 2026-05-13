Инвесторы намерены развивать портовую инфраструктуру Мангистау
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с основателем компании «Nostrac Group» Мохаммадом Садег Каве.
В ходе встречи рассмотрены инвестиционные проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры Мангистауской области. В частности, инвесторы представили проект развития Актауского морского порта. В рамках проекта планируется развитие контейнерных перевозок, расширение портовой инфраструктуры и проведение работ по углублению морского дна, передает BAQ.KZ.
Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил транспортно-логистический потенциал Мангистауской области, подчеркнув, что регион является важной территорией на пересечении международных транзитных коридоров. По его словам, через область проходят Транскаспийский международный транспортный маршрут, TRACECA и коридор «Север – Юг». Это открывает большие возможности для развития международного сотрудничества.
По итогам встречи аким области заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку реализации значимых для региона проектов.
- Мы придаём особое значение инвестиционным инициативам, направленным на развитие транспортно-логистической сферы. Акимат области готов оказывать необходимую поддержку проектам в рамках законодательства, — отметил Нурдаулет Килыбай.
