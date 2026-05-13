Инвесторы намерены развивать портовую инфраструктуру Мангистау

В ходе встречи рассмотрены инвестиционные проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры Мангистауской области. В частности, инвесторы представили проект развития Актауского морского порта. В рамках проекта планируется развитие контейнерных перевозок, расширение портовой инфраструктуры и проведение работ по углублению морского дна, передает BAQ.KZ.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил транспортно-логистический потенциал Мангистауской области, подчеркнув, что регион является важной территорией на пересечении международных транзитных коридоров. По его словам, через область проходят Транскаспийский международный транспортный маршрут, TRACECA и коридор «Север – Юг». Это открывает большие возможности для развития международного сотрудничества.

По итогам встречи аким области заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку реализации значимых для региона проектов.