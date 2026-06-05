Инвесторы, права и прозрачность: в Астане проходит форум по административной юстиции

В столице проходит форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В форуме принимают участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, первый заместитель Премьер-министра, заместитель руководителя Администрации Президента, председатель Высшего судебного совета, депутаты Парламента, инвесторы, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации. В качестве почётных гостей приглашены судьи верховных судов зарубежных государств.

Сегодняшний форум посвящён пятилетию административной юстиции, которая была внедрена по инициативе Президента как особый механизм разрешения публично-правовых споров.

"Отсчёт юбилейной даты начинается с введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса, который позволил уравновесить неравенство в отношениях гражданина и государства. Его принятие стало не просто правовой новеллой, а стратегическим решением, изменившим философию взаимодействия человека и государства", – отметил председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев, открывая форум.

Он также сообщил, что в рамках форума будут обсуждаться вопросы формирования современной институциональной среды в Республике Казахстан.