Инвесторы, права и прозрачность: в Астане проходит форум по административной юстиции
В мероприятии принимают участие Президент и международные эксперты.
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В столице проходит форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В форуме принимают участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, первый заместитель Премьер-министра, заместитель руководителя Администрации Президента, председатель Высшего судебного совета, депутаты Парламента, инвесторы, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации. В качестве почётных гостей приглашены судьи верховных судов зарубежных государств.
Сегодняшний форум посвящён пятилетию административной юстиции, которая была внедрена по инициативе Президента как особый механизм разрешения публично-правовых споров.
"Отсчёт юбилейной даты начинается с введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса, который позволил уравновесить неравенство в отношениях гражданина и государства. Его принятие стало не просто правовой новеллой, а стратегическим решением, изменившим философию взаимодействия человека и государства", – отметил председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев, открывая форум.
Он также сообщил, что в рамках форума будут обсуждаться вопросы формирования современной институциональной среды в Республике Казахстан.
"Это важнейшая гарантия инвестиционной привлекательности государства и формирования доверия со стороны бизнеса. В центре внимания будет роль судебной системы и специализированных институтов в обеспечении прозрачности административных процедур, эффективной защите прав инвесторов и разрешении споров, связанных с инвестиционной деятельностью", – сказал председатель Верховного Суда.
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