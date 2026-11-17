Инвесторы, технологии и кадры: чем Казахстан заинтересовал Чехию
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В Праге представители экспертного и делового сообществ Чехии обсудили Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 28 октября 2026 года. Круглый стол организовало посольство Казахстана. Посол Кайрат Абдрахманов представил ключевые направления развития страны: модернизацию экономики и инфраструктуры, укрепление энергетической безопасности, развитие транспортной логистики, внедрение искусственного интеллекта и привлечение инвестиций.
Чешские эксперты отметили перспективы сотрудничества в сфере передачи технологий, локализации производства и подготовки кадров. Также обсуждались возможности расширения деловых и инвестиционных связей между двумя странами. Профессор международного права Павел Штурма и аналитик Ян Кэмпбелл представили предложения по укреплению верховенства права.
Участники также обсудили принципы «Закон и Порядок» и «Справедливый Казахстан». Встречу дополнило выступление главного имама мечети «Абдурахман» Шымкента Назирхана Ташходжаева, который рассказал о роли межконфессионального диалога в сохранении общественной стабильности. По итогам круглого стола участники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества Казахстана и Чехии в экономике, науке, технологиях и культуре.
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