В Меркенском районе Жамбылской области состоялось торжественное открытие современного гостиничного комплекса KeruenInn — первого объекта в рамках масштабной Национальной сети придорожного сервиса, передает BAQ.KZ.

Проект реализован при активной поддержке Инвестиционного штаба Правительства Республики Казахстан, созданного по поручению Президента для оперативного решения вопросов инвесторов и устранения административных барьеров. С начала 2025 года штаб провел 18 заседаний, на которых рассмотрено около 65 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка $70 млрд.

Открытие гостиничного комплекса KeruenInn является частью стратегической программы по развитию современной инфраструктуры и повышению транзитного потенциала страны, которую курирует глава государства.

Гостиничный комплекс предлагает более 30 комфортабельных номеров, а также кафе, магазин и аптеку. Для удобства путешественников оборудованы парковки для грузового и легкового транспорта, а также станции для зарядки электромобилей. Уже создано 20 рабочих мест для местных жителей Меркенского района.

Данный проект входит в крупную инвестиционную программу, в рамках которой до 2029 года планируется возведение 60 подобных объектов в 14 регионах Казахстана. Новая сеть гостиничных комплексов охватит ключевые автотранспортные коридоры страны — "Западная Европа – Западный Китай" и "Север–Юг", а также будет расположена рядом с приграничными пунктами пропуска и приоритетными туристическими направлениями. Общий объем инвестиций превысит $150 млн, что позволит создать около 900 постоянных рабочих мест.