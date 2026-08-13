В ВКО сняли земельные барьеры для проекта на 20,3 млрд тенге

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области инвестору помогли решить земельный вопрос, который мешал строительству транспортно-логистического центра «Улан». Стоимость проекта составляет 20,3 млрд тенге, завершить его планируют в 2027 году, передает BAQ.KZ.

ТОО «DTJ Commerce» ранее запросило участок площадью 0,27 га в поселке Касым-Кайсенова, но местный исполнительный орган отказал в его предоставлении.

После вмешательства прокуратуры провели комиссионное обследование с участием профильных госорганов и специалистов. Выяснилось, что первоначальный участок действительно нельзя предоставить из-за действующих ограничений.

Тогда для инвестора нашли другой вариант. Ему выделили участок площадью 0,18 га, который соответствует требованиям земельного законодательства. Сейчас оформляются правоустанавливающие документы.

Одновременно прокуратура помогла продлить срок аренды ранее предоставленного земельного участка, чтобы не возникло новых рисков для стройки.

В ведомстве считают, что после этого проект сможет двигаться дальше без необоснованных задержек.