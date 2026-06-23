Прокуратура Махамбетского района Атырауской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов помогла защитить права трёх инвесторов и 99 предпринимателей, реализующих в регионе проекты общей стоимостью 21 млрд тенге.

Одним из примеров стала поддержка крестьянского хозяйства "А-Дана", которое занимается производством товарной рыбной продукции. Установлено, что уполномоченный орган подал иск к инвестору на сумму 281 млн тенге без обязательного согласования с органами прокуратуры. После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены, а залоговое имущество освобождено, что позволило предприятию продолжить работу без перебоев.

Содействие также оказано ТОО "Atyrau-Chicken", которое реализует проект по строительству птицефабрики. Компания получила необходимые санитарно-эпидемиологические и ветеринарные заключения. После запуска предприятие сможет выпускать до 5 тысяч тонн мяса птицы в год, что станет вкладом в развитие импортозамещения и создание новых рабочих мест.

Кроме того, одному из инвесторов помогли оформить разрешительные документы на подключение газопровода к тепличному комплексу стоимостью 3,5 млрд тенге.

В целом в результате мер прокурорского реагирования 99 предпринимателям снижены тарифы на электроэнергию, урегулированы условия договоров водоснабжения, а также обеспечена выплата задолженности по государственным закупкам.

Работа по защите прав инвесторов и устранению административных барьеров в регионе продолжается.

В прокуратуре Атырауской области призвали инвесторов, сталкивающихся с нарушениями прав или административными барьерами, обращаться по телефонам: 8 (701) 066-77-22, 8 (778) 555-77-24 либо в call-центр 115.

Ранее крупного инвестора заподозрили в контрабанде в Мангистауской области.

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