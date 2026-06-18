Крупного инвестора заподозрили в контрабанде в Мангистауской области

В Мангистауской области прокуратура при координации Комитета по защите прав инвесторов обеспечила защиту интересов компании Carlsberg Central Asia.

Компания реализует проект по строительству завода по производству безалкогольных напитков. Объем инвестиций составляет 177 млрд тенге.

Проект имеет важное значение для развития промышленности региона, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

В ходе сопровождения установлено, что при таможенном оформлении был задержан электрический трансформатор – ключевой элемент оборудования для запуска будущего завода. Причиной стали ошибки при заполнении таможенной декларации.

Ситуация могла привести к задержке реализации проекта, а также к возможным правовым последствиям для инвестора. Надзорный орган провел проверку и установил отсутствие признаков уголовного правонарушения.

Также не подтвердились основания для привлечения компании к административной ответственности. После этого оборудование было освобождено и направлено на производственную площадку.

В результате были устранены административные барьеры, которые могли повлиять на сроки запуска предприятия.

Ранее сообщалось, что инвесторов стали реже штрафовать и проверять в Казахстане.

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