Крупный инвестиционный проект разблокировали в Павлодаре

В Павлодаре прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры восстановила права ТОО "1G KAZAKHSTAN", реализующего инвестиционный проект по строительству завода по производству наполнителей на основе бентонитовой глины и силикагеля.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что инвестор столкнулся с административными барьерами. Ранее выданные разрешительные документы были отозваны уполномоченным органом, что создало риски для реализации проекта.

Ситуация могла привести к срыву запуска производства, возникновению финансовых обязательств перед кредиторами и приостановке инвестиционного проекта.

По итогам принятых мер прокурорского реагирования права инвестора были восстановлены, а ранее выданные разрешительные документы возвращены.

Кроме того, проект рассмотрели на заседании Инвестиционного штаба и включили в региональный пул инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить дальнейшее сопровождение и оперативное решение возникающих вопросов.

В надзорном органе региона отметили, что работа по защите прав инвесторов и снижению административных барьеров для бизнеса продолжается.

Инвесторы, столкнувшиеся с нарушением прав или административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 (701) 578-47-15 либо в Call-центр 115.

Ранее сообщалось, что инвесторов стали реже штрафовать и проверять в Казахстане.