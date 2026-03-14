Инвестпроекты на 5,2 трлн тенге создадут тысячи рабочих мест в Казахстане
Реализация этих проектов позволит создать более 8 тысяч новых рабочих мест.
Сегодня 2026, 21:43
Фото: Istockphoto.com
По итогам согласительных процедур субъекты закона взяли на себя обязательства реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 5,2 трлн тенге, передает BAQ.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.
Речь идет о строительстве туристических комплексов, транспортно-логистических центров, а также модернизации заводов и других промышленных объектов.
Ожидается, что реализация этих проектов позволит создать более 8 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, планируется сохранить около 2,5 тысячи уже существующих рабочих мест.
Таким образом, возвращенные активы будут направлены на развитие экономики и поддержку занятости населения.
