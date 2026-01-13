Признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны лаборатории INVIVO установил Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы, передает BAQ.KZ.

По информации АЗРК, компания заключала договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга.

– Данные договоры создавали препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах страны, – сообщили в ведомстве.

В агентстве сообщили, что компания, обладатель бренда INVIVO, добровольно исполнила уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.