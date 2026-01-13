  • 13 Января, 15:23

INVIVO обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке лабораторных услуг

Сегодня, 14:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АЗРК Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
79
Фото: АЗРК

Признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны лаборатории INVIVO установил Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы, передает BAQ.KZ.

По информации АЗРК, компания заключала договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга.

– Данные договоры создавали препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах страны, – сообщили в ведомстве. 

В агентстве сообщили, что компания, обладатель бренда INVIVO, добровольно исполнила уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.

– Принятыми мерами защищены права 143 субъектов рынка лабораторных услуг, – подчеркнули в АЗРК.

Самое читаемое

Наверх