Инженеры филиала Национального центра качества дорожных активов провели масштабный мониторинг состояния дорожных работ и качества используемых материалов. С начала года специалисты осуществили 506 инспекций и выявили 465 нарушений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на АкЖайык.

Для лабораторного анализа качества применяемых материалов было отобрано 2 128 образцов.

В пределах города работы велись на 46 объектах. Инженеры выезжали на проверки 155 раз, зафиксировали 32 дефекта и выдали подрядным организациям обязательные предписания. Из 396 проверенных образцов материалов 48 не соответствовали требованиям государственных стандартов.

Контроль продолжается, а выявленные нарушения направлены подрядчикам для устранения.