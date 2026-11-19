Бесплатные подарки, огромные скидки и сенсационные новости могут оказаться приманкой для кражи денег и личных данных. Мошенники всё чаще используют громкие заголовки и заманчивые предложения, чтобы заставить человека перейти по опасной ссылке. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, как распознать обман и защитить свои устройства, передаёт BAQ.KZ.

Схема начинается с обычного сообщения в мессенджере или электронной почте. Пользователю обещают iPhone за полцены, подарок к празднику или раскрывают якобы сенсационный секрет. Главное условие – перейти по ссылке.

Такие сообщения называют кликбейтом. Сам по себе броский заголовок не обязательно означает мошенничество, однако злоумышленники активно используют этот приём, чтобы привлечь внимание и заманить пользователей на поддельные сайты.

Почему это опасно

Опасность заключается в том, что поддельная страница может выглядеть почти как настоящая. Мошенники копируют оформление известных интернет-магазинов, новостных порталов и популярных онлайн-сервисов.

Человек думает, что находится на знакомом сайте, и спокойно вводит свои данные. Например, номер банковской карты, платёжные реквизиты или другую личную информацию.

На самом деле эти сведения могут попасть напрямую к злоумышленникам и впоследствии использоваться для хищения денег.

Есть и другой сценарий. Пользователю присылают ссылку на интересное видео, но для просмотра предлагают установить специальное приложение.

Вместо видеоплеера на устройство может попасть вредоносная программа. В отдельных случаях она позволяет мошенникам не только получить доступ к личным данным, но и удалённо управлять телефоном или компьютером.

Как понять, что ссылка опасна

В АРРФР назвали несколько признаков, которые должны насторожить пользователя.

Например, после перехода по ссылке страница долго загружается, а затем автоматически открывается другой сайт. Либо вместо обещанной новости или видеоролика появляется предложение скачать неизвестный файл.

Ещё один тревожный сигнал – когда содержание страницы не соответствует тому, что обещали в сообщении.

Особенно осторожными стоит быть, если для получения подарка, скидки или участия в акции требуют указать банковские реквизиты либо персональные данные.

В таких случаях специалисты советуют сразу закрыть страницу, ничего не скачивать и не вводить запрашиваемую информацию.

Как не попасться на уловки мошенников

Чтобы снизить риск, финансовый регулятор рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов и отключить возможность загрузки программ из неизвестных источников.

Также стоит регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и проверять устройство на наличие вредоносных файлов.

Дополнительной защитой могут стать браузерные расширения, блокирующие подозрительную рекламу и нежелательный контент. Среди них – AdBlock, uBlock Origin, Ghostery и AdGuard.

Но главное правило остаётся простым: прежде чем переходить по ссылке, необходимо проверить адрес сайта, особенно если речь идёт о покупках, платежах или вводе личных данных.

Даже если сообщение пришло от знакомого человека, это не гарантирует его безопасность – аккаунты в мессенджерах тоже могут оказаться взломанными.

В агентстве напоминают: обещание неожиданной выгоды не должно становиться поводом забывать об осторожности. Иногда за привлекательной скидкой скрывается попытка получить доступ к банковскому счёту.