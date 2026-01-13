С 1 января в Казахстане вступил в силу ряд изменений, касающихся индивидуального подоходного налога. Эти нововведения позволяют не облагать налогом доходы отдельных категорий граждан, то есть освобождают их от уплаты ИПН. В частности, льготы предусмотрены для социально уязвимых групп населения, а также по отдельным видам выплат. Корреспондент BAQ.KZ разбирался, в каких случаях физические лица с 1 января не будут платить подоходный налог.

Что такое индивидуальный подоходный налог?

В целом индивидуальный подоходный налог — это обязательный платеж в бюджет государства, взимаемый с доходов граждан. Чаще всего он удерживается с заработной платы, премий, дополнительных доходов и других поступлений. Как правило, работодатель удерживает определённый процент из зарплаты сотрудника и перечисляет его в бюджет. Однако отдельные виды доходов, предусмотренные законом, освобождаются от налогообложения.

Кто не платит индивидуальный подоходный налог?

1. Граждане, получающие социальные выплаты

Часть социальных выплат, предоставляемых государством, не облагается налогом. К ним относятся государственные пособия, социальные выплаты, выплаты в связи с рождением ребёнка и уходом за ним, а также выплаты по инвалидности.

Поскольку эти средства направлены на покрытие повседневных потребностей граждан, индивидуальный подоходный налог с них не удерживается.

2. Получатели алиментов

Согласно законодательству, алименты рассматриваются не как доход, а как социальное обязательство. Поэтому граждане, получающие алименты, не уплачивают с этих средств индивидуальный подоходный налог.

3. Отдельные виды возмещений и компенсаций

Некоторые компенсационные выплаты также относятся к необлагаемым доходам. Например, командировочные расходы (в пределах, установленных законом), выплаты в возмещение вреда, причинённого в процессе работы, а также компенсации, предоставляемые при исполнении служебных обязанностей.

4. Имущество, полученное по наследству или в дар

В ряде случаев имущество, полученное по наследству или по договору дарения, не признаётся доходом. При этом действует определённый порядок: требования могут различаться в зависимости от вида имущества, его стоимости и степени родства.

5. Граждане, имеющие налоговые льготы

Для отдельных категорий граждан законом предусмотрены специальные льготы. К ним относятся многодетные матери, лица с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также социально уязвимые группы населения.

Полное освобождение или льгота?

Важно учитывать, что расчёт налога индивидуален и зависит от конкретной ситуации каждого гражданина. Принципиально существует два вида освобождения от налога.

В первом случае речь идёт о полном освобождении, когда доход вообще не подлежит налогообложению. Во втором — о налоговой льготе, при которой от налога освобождается только определённая часть дохода.

Что нужно сделать?

Если гражданин, считает, что имеет право не платить ИПН или получить налоговую льготу, ему рекомендуется:

уточнить свой статус (получение пособий, инвалидность, многодетная семья и т.д.);

обратиться в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы;

при необходимости обновить справки через портал eGov;

проверить официальную информацию через Комитет государственных доходов.

В целом льготы и освобождения по индивидуальному подоходному налогу, вступившие в силу с 1 января, направлены на снижение финансовой нагрузки на граждан. Особенно важны эти изменения для получателей социальных выплат, алиментов и отдельных компенсаций.

При этом то, какие именно доходы не облагаются налогом, напрямую зависит от вида выплаты и статуса гражданина.

Ранее мы писали о Новом налоговом кодексе.