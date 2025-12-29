С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с новым Налоговым кодексом. В документе чётко определены ставки НДС, операции, не подлежащие налогообложению, порядок зачёта налога и сроки подачи деклараций. Корреспондент BAQ.KZ остановился на ключевых положениях новых требований.

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это косвенный налог, взимаемый с добавленной стоимости, формируемой в процессе производства и реализации товаров, работ и услуг. Проще говоря, НДС включается в конечную цену товара или услуги, а фактически его оплачивает потребитель.

В Казахстане НДС исчисляют и перечисляют в бюджет:

производители товаров,

поставщики услуг,

импортёры.

При этом налоговая нагрузка перекладывается на покупателя товара или услуги.

Ключевая особенность системы НДС заключается в том, что предприниматели могут зачесть НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг. То есть в бюджет уплачивается налог только с добавленной стоимости.

С 1 января 2026 года, в соответствии с новым Налоговым кодексом, меняется ставка НДС, а также обновляется порядок его расчёта и зачёта.

С 2026 года ставки НДС повышаются

В новом кодексе предусмотрено несколько ставок:

16% — базовая ставка;

5% — с 2026 года для лекарственных средств, медицинских изделий и лицензированных медицинских услуг;

10% — с 2027 года для медицинской сферы и отечественных периодических печатных изданий;

0% — сохраняется для экспорта, международных перевозок, поставок топлива иностранным авиакомпаниям, специальных экономических зон и аффинированного золота.

Какие обороты не облагаются НДС?

В новом кодексе утверждён чёткий перечень оборотов, не подлежащих обложению НДС. К ним относятся:

реализация товаров, работ и услуг, освобождённых от НДС;

операции, место реализации которых находится за пределами территории Казахстана;

отдельные виды товаров, указанные в статье 474 Налогового кодекса;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

операции в рамках специальных налоговых режимов;

обороты, связанные с лотерейной деятельностью.

По указанным операциям НДС не начисляется.

Облагается ли НДС жильё?

Согласно новому Налоговому кодексу, не подлежат обложению НДС:

продажа жилых помещений (квартир или жилых домов) строительными компаниями;

реализация жилья, строительство которого начато или которое введено в эксплуатацию до 1 января 2026 года.

Также освобождаются от НДС операции по аренде жилья, в том числе долгосрочная аренда с правом выкупа, если соответствующие договоры заключены до 2026 года.

Если же жильё было приобретено без НДС, то при его последующей продаже налогооблагаемый оборот определяется как положительная разница между:

ценой продажи и

балансовой стоимостью в бухгалтерском учёте.

Данная норма направлена на поэтапный переход строительной отрасли к новым налоговым требованиям.

Какие льготы предусмотрены для аграрного сектора?

Внесены важные изменения для сельского хозяйства. В частности:

для производителей, переработчиков сельхозпродукции и кооперативов

размер дополнительной суммы НДС, подлежащей зачёту, увеличен с 70% до 80%.

Эта мера направлена на поддержку аграрного сектора.

Как меняется порядок зачёта НДС?

С 2026 года НДС принимается к зачёту по следующим срокам:

товары, работы и услуги — по дате фактического получения;

импорт из третьих стран — по дате выпуска товаров;

импорт из стран ЕАЭС — по дате уплаты НДС;

работы и услуги нерезидентов — по дате выписки электронной счёт-фактуры.

Сроки подачи декларации по НДС

Декларация по НДС по форме 300.00 представляется: