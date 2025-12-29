С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила по налогу на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с новым Налоговым кодексом. В документе чётко определены ставки НДС, операции, не подлежащие налогообложению, порядок зачёта налога и сроки подачи деклараций. Корреспондент BAQ.KZ остановился на ключевых положениях новых требований.
Что такое НДС?
Налог на добавленную стоимость (НДС) — это косвенный налог, взимаемый с добавленной стоимости, формируемой в процессе производства и реализации товаров, работ и услуг. Проще говоря, НДС включается в конечную цену товара или услуги, а фактически его оплачивает потребитель.
В Казахстане НДС исчисляют и перечисляют в бюджет:
-
производители товаров,
-
поставщики услуг,
-
импортёры.
При этом налоговая нагрузка перекладывается на покупателя товара или услуги.
Ключевая особенность системы НДС заключается в том, что предприниматели могут зачесть НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг. То есть в бюджет уплачивается налог только с добавленной стоимости.
С 1 января 2026 года, в соответствии с новым Налоговым кодексом, меняется ставка НДС, а также обновляется порядок его расчёта и зачёта.
С 2026 года ставки НДС повышаются
В новом кодексе предусмотрено несколько ставок:
-
16% — базовая ставка;
-
5% — с 2026 года для лекарственных средств, медицинских изделий и лицензированных медицинских услуг;
-
10% — с 2027 года для медицинской сферы и отечественных периодических печатных изданий;
-
0% — сохраняется для экспорта, международных перевозок, поставок топлива иностранным авиакомпаниям, специальных экономических зон и аффинированного золота.
Какие обороты не облагаются НДС?
В новом кодексе утверждён чёткий перечень оборотов, не подлежащих обложению НДС. К ним относятся:
-
реализация товаров, работ и услуг, освобождённых от НДС;
-
операции, место реализации которых находится за пределами территории Казахстана;
-
отдельные виды товаров, указанные в статье 474 Налогового кодекса;
-
деятельность в сфере игорного бизнеса;
-
операции в рамках специальных налоговых режимов;
-
обороты, связанные с лотерейной деятельностью.
По указанным операциям НДС не начисляется.
Облагается ли НДС жильё?
Согласно новому Налоговому кодексу, не подлежат обложению НДС:
-
продажа жилых помещений (квартир или жилых домов) строительными компаниями;
-
реализация жилья, строительство которого начато или которое введено в эксплуатацию до 1 января 2026 года.
Также освобождаются от НДС операции по аренде жилья, в том числе долгосрочная аренда с правом выкупа, если соответствующие договоры заключены до 2026 года.
Если же жильё было приобретено без НДС, то при его последующей продаже налогооблагаемый оборот определяется как положительная разница между:
-
ценой продажи и
-
балансовой стоимостью в бухгалтерском учёте.
Данная норма направлена на поэтапный переход строительной отрасли к новым налоговым требованиям.
Какие льготы предусмотрены для аграрного сектора?
Внесены важные изменения для сельского хозяйства. В частности:
-
для производителей, переработчиков сельхозпродукции и кооперативов
-
размер дополнительной суммы НДС, подлежащей зачёту, увеличен с 70% до 80%.
Эта мера направлена на поддержку аграрного сектора.
Как меняется порядок зачёта НДС?
С 2026 года НДС принимается к зачёту по следующим срокам:
-
товары, работы и услуги — по дате фактического получения;
-
импорт из третьих стран — по дате выпуска товаров;
-
импорт из стран ЕАЭС — по дате уплаты НДС;
-
работы и услуги нерезидентов — по дате выписки электронной счёт-фактуры.
Сроки подачи декларации по НДС
Декларация по НДС по форме 300.00 представляется:
-
не ранее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
-
и не позднее 15-го числа второго месяца после окончания квартала.