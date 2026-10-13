Ипотечную помощь в Казахстане продлили до сентября 2027 года

Казахстанцы, которым тяжело выплачивать ипотеку, смогут дольше рассчитывать на государственную поддержку. Срок дополнительной помощи для социально уязвимых заемщиков продлили до 1 сентября 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Кроме того, программу расширили. Теперь льготное рефинансирование смогут рекомендовать и некоторым заемщикам, которые раньше не подходили под условия программы.

Речь идет о людях, у которых:

это единственное жилье;

просрочка по ипотеке превышает 180 дней;

остаток основного долга не больше 50 млн тенге;

доходов не хватает, чтобы платить кредит на прежних условиях.

По данным банков, сейчас такая помощь нужна примерно 1,5 тыс. заемщиков.

«Это позволит предоставить льготное рефинансирование дополнительным категориям заемщиков, в том числе лицам с инвалидностью, пенсионерам по возрасту и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью», — сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова.

Проще говоря, если человек попал в тяжелую финансовую ситуацию, но при этом речь идет о его единственном жилье, банк сможет рассмотреть более мягкие условия погашения долга.

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в свой банк и предоставить документы о доходах, финансовом положении и социальном статусе.

Дополнительных денег из бюджета для этого не потребуется. Деньги, которые возвращают заемщики, уже получившие рефинансирование, снова направляют на помощь другим.

Программа работает в Казахстане с 2015 года. Ее запускали прежде всего для тех, кто сильно пострадал из-за валютных скачков и роста долговой нагрузки.