Ипотечную помощь в Казахстане продлили до сентября 2027 года
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Казахстанцы, которым тяжело выплачивать ипотеку, смогут дольше рассчитывать на государственную поддержку. Срок дополнительной помощи для социально уязвимых заемщиков продлили до 1 сентября 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Кроме того, программу расширили. Теперь льготное рефинансирование смогут рекомендовать и некоторым заемщикам, которые раньше не подходили под условия программы.
Речь идет о людях, у которых:
- это единственное жилье;
- просрочка по ипотеке превышает 180 дней;
- остаток основного долга не больше 50 млн тенге;
- доходов не хватает, чтобы платить кредит на прежних условиях.
По данным банков, сейчас такая помощь нужна примерно 1,5 тыс. заемщиков.
«Это позволит предоставить льготное рефинансирование дополнительным категориям заемщиков, в том числе лицам с инвалидностью, пенсионерам по возрасту и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью», — сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова.
Проще говоря, если человек попал в тяжелую финансовую ситуацию, но при этом речь идет о его единственном жилье, банк сможет рассмотреть более мягкие условия погашения долга.
Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в свой банк и предоставить документы о доходах, финансовом положении и социальном статусе.
Дополнительных денег из бюджета для этого не потребуется. Деньги, которые возвращают заемщики, уже получившие рефинансирование, снова направляют на помощь другим.
Программа работает в Казахстане с 2015 года. Ее запускали прежде всего для тех, кто сильно пострадал из-за валютных скачков и роста долговой нагрузки.
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