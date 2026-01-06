Ипотека и кредиты под жёстким контролем: чего ожидать казахстанцам в 2026 году
2026 год в Казахстане станет периодом, когда финансовые решения потребуют особой точности и холодного расчёта. Ужесточение кредитной политики, пересмотр государственных программ и изменения в регулировании напрямую затронут как потенциальных заёмщиков, так и вкладчиков. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ключевые тренды, которые будут определять поведение граждан на финансовом рынке.
Ипотека и жильё: ставка на господдержку
Высокие ставки по коммерческой ипотеке сохраняют актуальность государственных программ. Именно они в 2026 году станут основным инструментом для приобретения жилья. Программы Отбасы банка - "Наурыз", "Наурыз жұмыскер", "7-20-25", "Ұмай", "Зелёная ипотека" - по прогнозам, продолжат работу.
Однако требования к заёмщикам стали заметно строже. Банки уделяют повышенное внимание официальному доходу, финансовой дисциплине и кредитной истории. Дополнительным фактором становится ужесточение норм по годовому эффективному вознаграждению, что может сделать ипотечные условия более прозрачными, сократив скрытые расходы.
Пенсионные накопления: сохраняется ли прежняя доступность?
С 2026 года повышается порог достаточности в ЕНПФ. В результате число граждан, которые смогут использовать пенсионные накопления на приобретение жилья или лечение, может сократиться.
Дополнительно изменится и порядок налогообложения при изъятии пенсионных средств. В таких условиях специалисты советуют гражданам не полагаться исключительно на накопления, а заранее выстраивать чёткий финансовый план.
Автолизинг: альтернатива автокредиту
В 2026 году формат автолизинга будет всё чаще рассматриваться как альтернатива автокредиту. Несмотря на то что отдельные программы предлагают более низкие ставки, гибкий первоначальный взнос и длительный срок, ключевое отличие остаётся неизменным: автомобиль находится в собственности лизинговой компании до полного погашения обязательств.
Этот вариант может быть удобен:
• молодым семьям,
• тем, кто оформляет автомобиль впервые,
• гражданам, стремящимся минимизировать ежемесячный платёж.
При этом эксперты рекомендуют внимательно изучать условия, связанные со страхованием, штрафами и требованиями по техническому обслуживанию.
Кредиты: эпоха "лёгкой доступности" завершается
В 2026 году политика в отношении необеспеченных потребительских кредитов заметно ужесточится. Финансовые регуляторы сосредотачиваются на уровне долговой нагрузки.
Если у заёмщика:
• имеются недавние просрочки по платежам,
• доход выглядит нестабильным,
• одновременно действует несколько кредитных обязательств,
вероятность получения нового займа существенно снижается.
Стратегия банков также меняется: приоритет смещается с наращивания объёмов кредитования на отбор клиентов с подтверждённой платёжеспособностью.
Депозиты: надёжность важнее доходности
В 2026 году на депозитном рынке ключевым приоритетом становится безопасность. С учётом инфляции и валютных рисков граждане всё чаще выбирают накопительные депозиты в тенге.
Важно учитывать:
• государственная гарантия по тенговым депозитам сохраняется до 20 млн тенге;
• банки будут чаще пересматривать ставки в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Эксперты рекомендуют распределять крупные суммы между несколькими банками как эффективный способ снижения рисков.
Кому будет выгоден 2026 год?
Предстоящий год окажется благоприятным для тех, кто:
• заранее рассчитывает свои финансы,
• внимательно изучает каждый пункт договора,
• ориентируется не на краткосрочную выгоду, а на долгосрочную стабильность.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 2026 год будет комфортным для тех, кто внимательно изучает договоры, заранее рассчитывает финансовую нагрузку и ориентируется на устойчивость, а не на краткосрочную выгоду. Для граждан, принимающих решения импульсивно и ориентируясь лишь на минимальный платёж, финансовые риски заметно возрастут. Рынок входит в фазу более жёсткого регулирования - и этот процесс станет особенно ощутимым уже в этом году.
