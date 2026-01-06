2026 год в Казахстане станет периодом, когда финансовые решения потребуют особой точности и холодного расчёта. Ужесточение кредитной политики, пересмотр государственных программ и изменения в регулировании напрямую затронут как потенциальных заёмщиков, так и вкладчиков. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ключевые тренды, которые будут определять поведение граждан на финансовом рынке.

Ипотека и жильё: ставка на господдержку

Высокие ставки по коммерческой ипотеке сохраняют актуальность государственных программ. Именно они в 2026 году станут основным инструментом для приобретения жилья. Программы Отбасы банка - "Наурыз", "Наурыз жұмыскер", "7-20-25", "Ұмай", "Зелёная ипотека" - по прогнозам, продолжат работу.

Однако требования к заёмщикам стали заметно строже. Банки уделяют повышенное внимание официальному доходу, финансовой дисциплине и кредитной истории. Дополнительным фактором становится ужесточение норм по годовому эффективному вознаграждению, что может сделать ипотечные условия более прозрачными, сократив скрытые расходы.

Пенсионные накопления: сохраняется ли прежняя доступность?

С 2026 года повышается порог достаточности в ЕНПФ. В результате число граждан, которые смогут использовать пенсионные накопления на приобретение жилья или лечение, может сократиться.

Дополнительно изменится и порядок налогообложения при изъятии пенсионных средств. В таких условиях специалисты советуют гражданам не полагаться исключительно на накопления, а заранее выстраивать чёткий финансовый план.

Автолизинг: альтернатива автокредиту

В 2026 году формат автолизинга будет всё чаще рассматриваться как альтернатива автокредиту. Несмотря на то что отдельные программы предлагают более низкие ставки, гибкий первоначальный взнос и длительный срок, ключевое отличие остаётся неизменным: автомобиль находится в собственности лизинговой компании до полного погашения обязательств.

Этот вариант может быть удобен:

• молодым семьям,

• тем, кто оформляет автомобиль впервые,

• гражданам, стремящимся минимизировать ежемесячный платёж.

При этом эксперты рекомендуют внимательно изучать условия, связанные со страхованием, штрафами и требованиями по техническому обслуживанию.

Кредиты: эпоха "лёгкой доступности" завершается

В 2026 году политика в отношении необеспеченных потребительских кредитов заметно ужесточится. Финансовые регуляторы сосредотачиваются на уровне долговой нагрузки.

Если у заёмщика:

• имеются недавние просрочки по платежам,

• доход выглядит нестабильным,

• одновременно действует несколько кредитных обязательств,

вероятность получения нового займа существенно снижается.

Стратегия банков также меняется: приоритет смещается с наращивания объёмов кредитования на отбор клиентов с подтверждённой платёжеспособностью.

Депозиты: надёжность важнее доходности

В 2026 году на депозитном рынке ключевым приоритетом становится безопасность. С учётом инфляции и валютных рисков граждане всё чаще выбирают накопительные депозиты в тенге.

Важно учитывать:

• государственная гарантия по тенговым депозитам сохраняется до 20 млн тенге;

• банки будут чаще пересматривать ставки в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Эксперты рекомендуют распределять крупные суммы между несколькими банками как эффективный способ снижения рисков.

Кому будет выгоден 2026 год?

Предстоящий год окажется благоприятным для тех, кто:

• заранее рассчитывает свои финансы,

• внимательно изучает каждый пункт договора,

• ориентируется не на краткосрочную выгоду, а на долгосрочную стабильность.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 2026 год будет комфортным для тех, кто внимательно изучает договоры, заранее рассчитывает финансовую нагрузку и ориентируется на устойчивость, а не на краткосрочную выгоду. Для граждан, принимающих решения импульсивно и ориентируясь лишь на минимальный платёж, финансовые риски заметно возрастут. Рынок входит в фазу более жёсткого регулирования - и этот процесс станет особенно ощутимым уже в этом году.