Ипотека как квест? Глава Отбасы банка ответила на претензии клиентов

Система жилищных строительных сбережений Отбасы банка предполагает более длительную подготовку к получению займа, однако взамен клиент получает низкую процентную ставку, которая не меняется на протяжении всего срока кредитования. Об этом на брифинге после заседания Правительства заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, отвечая на критику сложного оформления ипотеки, передает BAQ.KZ.

Журналист обратила внимание, что для многих клиентов получение займа в Отбасы банке превращается в сложный процесс: необходимо накопить средства, сформировать оценочный показатель и выдержать установленный период ожидания. Также прозвучал вопрос, почему при наличии необходимой суммы нельзя сразу оформить ипотеку и можно ли использовать собственный депозит для погашения уже действующего займа.

Почему нельзя просто внести 50% и сразу получить заем

Ибрагимова отметила, что главным преимуществом системы остается более низкая стоимость кредита по сравнению с предложениями коммерческих банков.

«Люди идут за более выгодным процентом. Любой график платежей, который вы сравните с любым коммерческим банком, покажет, что каждая семья экономит огромную сумму денег. Мое личное мнение, что создана уникальная система жилстройсбережений: это общие деньги, которые все казахстанцы приносят, потом выдаются этим же казахстанским семьям на определенных условиях», – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она подчеркнула, что требования по накоплению средств, оценочному показателю и минимальному сроку ожидания являются частью самой модели жилищных строительных сбережений.

«Все люди, у которых есть деньги в наличии, лишние, они могут пойти через коммерческие банки. Вы видите, что рост депозитного портфеля банков второго уровня показывает очень хорошие цифры. У людей с благосостоянием выше среднего очень много возможностей в Казахстане. Наша система все-таки создана для людей, которые хотят сэкономить и которые будут точно уверены, что процентная ставка по их кредиту в течение ближайших после оформления 19 лет будет неизменной, и она будет очень низкой. Поэтому это особенности системы, но в этом ее финансовая устойчивость», – пояснила глава банка.

«Тяжело копить, но легко выплачивать»

По словам Ибрагимовой, Отбасы банк не участвовал в программах реструктуризации и рефинансирования кредитов, а уровень проблемных займов остается низким.

«Да, тяжело копить, но легко выплачивать. И как недавно у меня было одно обращение: женщина пошутила, что 8 лет назад взяла ипотеку, платеж не меняется, но за это время квитанция за коммунальные платежи изменилась, а вот платеж по ипотеке остался низкий. За счет инфляции, понятно, с годами этот платеж становится легче», – сказала она.

При этом глава банка признала, что процессы оформления займа требуют дальнейшего упрощения. По ее словам, ежегодно Отбасы банк выдает около 80 тысяч займов, а цифровизация должна сократить количество необходимых действий для клиентов.

«Ежегодно мы выдаем около 80 тысяч займов, и цифровизация, как мы сегодня докладывали, позволяет сэкономить много. По мобильному приложению у нас большие планы. В течение этого года огромное количество операций будут переведены в онлайн», – рассказала Ибрагимова.

Можно ли погашать ипотеку деньгами с депозита

Отдельно она ответила на вопрос о возможности использовать средства с депозита для погашения ипотеки.

«С имеющегося депозита, который в залоге, нет такой возможности. А с имеющегося свободного депозита сейчас есть такая возможность – перевести на текущий счет и погасить действующий заем. Но смысла экономического нет, потому что на свободном депозите как раз-таки копится история и формируется оценочный показатель», – объяснила она.

По словам Ибрагимовой, Отбасы банк работает по модели специализированного банка жилищных строительных сбережений и поэтому прямое сравнение его продуктов с обычными ипотечными предложениями банков второго уровня не всегда корректно.

Что банк собирается упростить«У нас нет карточного бизнеса, у нас нет дорогих депозитов. Монопродуктовый уникальный банк, который работает только в закрытой системе жилищных строительных сбережений. Поэтому сравнивать с другими банковскими продуктами не совсем правильно», – заключила председатель правления Отбасы банка.

Как отметила глава Отбасы банка, дальнейшее упрощение процедур будет связано в первую очередь с цифровизацией. Банк намерен переводить больше операций в мобильный формат, чтобы сократить количество действий и время, которое клиент тратит при оформлении займа и других услуг.