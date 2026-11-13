Ипотека растёт, автокредиты падают: что происходит на кредитном рынке Казахстана

В третьем квартале 2026 года казахстанцам выдали кредиты на 5 трлн теңге. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ипотечное кредитование продолжило расти, тогда как выдача потребительских займов и автокредитов сократилась. Об этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По данным агентства, в основных сегментах кредитования населения наблюдается разная динамика. Если спрос на ипотечные займы, судя по объёмам выдачи, сохраняется, то в потребительском кредитовании зафиксировано снижение.

Ипотечных кредитов выдали больше

В третьем квартале 2026 года объём выданных ипотечных займов составил 757 млрд теңге.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 5,7%.

Ипотека стала одним из основных направлений кредитования населения, где зафиксирован рост выдачи займов.

Потребительских кредитов стало меньше

Иная ситуация сложилась на рынке потребительского кредитования.

За июль–сентябрь 2026 года казахстанцам выдали потребительские кредиты на 4,1 трлн теңге. Это на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Наиболее заметное сокращение произошло в сегменте автокредитования.

В третьем квартале объём выданных автокредитов составил 515 млрд теңге, что на 20% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Таким образом, именно автокредиты продемонстрировали самое значительное снижение среди представленных агентством категорий потребительского кредитования.

Казахстанцы стали реже оформлять беззалоговые займы

Сократилась и выдача потребительских кредитов без залога.

По данным финансового регулятора, их объём снизился на 4,8% – с 3,6 трлн теңге в третьем квартале 2025 года до 3,4 трлн теңге за аналогичный период 2026 года.

Уменьшилась и выдача залоговых потребительских кредитов. В этом сегменте объём сократился на 3,8% – со 173 млрд до 167 млрд теңге.

В целом статистика показывает, что в третьем квартале 2026 года банки выдали населению меньше новых кредитов, чем годом ранее. При этом ипотечный сегмент сохранил положительную динамику, а наиболее заметное снижение пришлось на автокредитование.

Важно отметить, что речь идёт именно об объёмах новых выданных кредитов за квартал, а не об общей задолженности казахстанцев перед банками.