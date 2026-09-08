Ипотека в Казахстане подорожала: доля крупных займов резко выросла

В Казахстане всё больше ипотечных займов превышают 20 млн тенге. За первое полугодие 2026 года их доля выросла с 31,4% до 39,6%, тогда как доля кредитов до 10 млн тенге сократилась с 20,7% до 16,5%. Такие данные приводит Аналитический центр АФК. При этом количество ипотечных заявок снизилось на 13,4% в годовом выражении — до 419,2 тыс.

Однако объём новых выдач вырос на 12,4%, достигнув 1,1 трлн тенге. Основной рост обеспечил Отбасы банк. Его выдачи увеличились на 32,8% и составили 916,7 млрд тенге. В то же время объём рыночной ипотеки банков второго уровня сократился на 39% — до 161,5 млрд тенге. Одной из причин смещения спроса в сторону крупных займов стал рост цен на жильё. За год первичная недвижимость подорожала на 15,5%, вторичная — на 11,8%, тогда как реальные денежные доходы населения выросли всего на 0,1%.

На этом фоне ипотечный портфель банков с начала года увеличился на 7,2% — до 7,5 трлн тенге. Доля Отбасы банка достигла почти 60%. При этом качество ипотечного портфеля остаётся высоким: доля просроченной задолженности составляет 0,41%.

Аналитики ожидают дальнейшего восстановления ипотечного спроса во втором полугодии, однако отмечают, что рынок по-прежнему сильно зависит от льготных программ и системы жилищных сбережений. Без снижения стоимости рыночного фондирования и роста доступности жилья классическая банковская ипотека, вероятно, продолжит уступать льготным механизмам.