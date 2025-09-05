Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил обзор ипотечного рынка за первое полугодие 2025 года. Согласно данным исследования, в первом полугодии 2025 года ипотечный рынок Казахстана продемонстрировал восстановление после слабого старта: объём новых выдач достиг 1 трлн тенге, что на 24,9% больше, чем годом ранее. Однако рост был обеспечен почти исключительно за счёт льготных программ, ключевым драйвером которых стал Отбасы Банк, передает BAQ.KZ.

Такая динамика усилила концентрацию рынка и его зависимость от господдержки: рыночная ипотека банков второго уровня продолжает сокращать долю. Эксперты отмечают, что любая корректировка условий госпрограмм может резко изменить динамику и снизить доступность кредитов для населения.

При этом снижение ставок и рост доходов обеспечили устойчивость долговой нагрузки домохозяйств. Однако доля одобренных заявок упала до 25%, что указывает на усиливающийся разрыв между спросом и возможностями заемщиков.

Качество портфеля в целом остаётся высоким (просрочка 0,4%), но в Отбасы Банке показатель вырос до 2,3%, что сигнализирует об уязвимости массового сегмента. Дополнительным фактором роста цен на жильё стали переводы из ЕНПФ и активное использование собственных сбережений при сделках.

В III квартале ожидается охлаждение ипотечного спроса и рост ставок у отдельных банков. Давление на рынок усилит и предстоящее введение НДС на первичное жильё с 2026 года, что приведёт к удорожанию недвижимости и перераспределению спроса на "вторичку". Дополнительным негативным фактором станет снижение ГЭСВ с 1 ноября, что ограничит возможности банков по запуску рыночных продуктов.

В результате зависимость сектора от льготных программ сохранится, а рыночная ипотека останется под давлением высоких ставок, налоговой нагрузки и сокращения ликвидности.