Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов побывал на строящемся ипподроме в Усть-Каменогорске и ознакомился с ходом строительных работ, передаёт BAQ.KZ.

Общая стоимость строительства превышает 1 млрд 385 млн тенге, в этом году из них уже освоено 300 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "DK Proekt". Ипподром общей площадью больше 40 гектаров возводится в юго-западной части села Ново-Явленка.

В проекте запланировано строительство беговой дорожки (2200 метров), 3-этажного административного здания и трёх прямоугольных трибун для 141 зрителя, включая места для людей с особыми потребностями.

В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке фундамента для беговой дорожки, зданий и сооружений.

Глава региона проверил ход строительства, напомнил о важности контроля качества и поручил завершить все работы в срок.