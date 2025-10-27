Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
Этот проект повысит культурный и туристический потенциал региона.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов побывал на строящемся ипподроме в Усть-Каменогорске и ознакомился с ходом строительных работ, передаёт BAQ.KZ.
Общая стоимость строительства превышает 1 млрд 385 млн тенге, в этом году из них уже освоено 300 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "DK Proekt". Ипподром общей площадью больше 40 гектаров возводится в юго-западной части села Ново-Явленка.
В проекте запланировано строительство беговой дорожки (2200 метров), 3-этажного административного здания и трёх прямоугольных трибун для 141 зрителя, включая места для людей с особыми потребностями.
В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке фундамента для беговой дорожки, зданий и сооружений.
Глава региона проверил ход строительства, напомнил о важности контроля качества и поручил завершить все работы в срок.
"Ипподром - это не просто спортивный объект, а важный проект, который повысит культурный и туристический потенциал региона. Поэтому строительство должно вестись качественно", - отметил Нурымбет Сактаганов.
