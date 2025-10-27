  • 27 Октября, 19:41

Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане

Этот проект повысит культурный и туристический потенциал региона.

Фото: Акимат ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов побывал на строящемся ипподроме в Усть-Каменогорске и ознакомился с ходом строительных работ, передаёт BAQ.KZ.

Общая стоимость строительства превышает  1 млрд 385 млн тенге, в этом году из них уже освоено 300 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "DK Proekt". Ипподром общей площадью больше 40 гектаров возводится в юго-западной части села Ново-Явленка.

В проекте запланировано строительство  беговой  дорожки (2200 метров), 3-этажного административного здания и трёх прямоугольных трибун  для 141 зрителя, включая  места для людей с особыми потребностями.

В настоящее время  на объекте ведутся работы по подготовке фундамента для беговой дорожки, зданий и сооружений.

Глава региона проверил ход строительства, напомнил о важности контроля качества и поручил завершить все работы в срок.

"Ипподром - это не просто спортивный объект, а важный проект, который повысит культурный и туристический потенциал региона. Поэтому строительство должно вестись качественно", - отметил Нурымбет Сактаганов.

