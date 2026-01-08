Правительство Ирака одобрило план по передаче операционного управления нефтяным месторождением "Западная Курна 2" государственной компании Basra Oil Company сроком на 12 месяцев. Мера направлена на предотвращение возможных перебоев в добыче на фоне санкций США в отношении российского акционера проекта — "Лукойла", передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Basra Oil Company в течение года будет обеспечивать выплату зарплат местному персоналу, покрывать операционные расходы и расчёты с подрядчиками. Финансирование предполагается организовать через счёт, связанный с месторождением Majnoon, который планируется пополнять за счёт выручки от поставок нефти, реализуемой государственным трейдером SOMO.

Источники Reuters отмечают, что добыча на West Qurna 2 сохраняется на уровне порядка 465–480 тыс. баррелей в сутки. Параллельно иракская сторона намерена искать потенциальных покупателей доли "Лукойла" в проекте в течение 12-месячного периода.

Как указывает Reuters, "Лукойл" ранее объявлял форс-мажор по этому месторождению после введения санкций, а крайний срок для продажи зарубежных активов по линии Минфина США установлен на 17 января. По данным агентства, интерес к доле компании проявили около десятка инвесторов, включая Exxon Mobil, Chevron и инвестфирму Carlyle.

"Западная Курна 2" считается одним из крупнейших нефтяных активов: на него приходится около 0,5% мировой добычи нефти и порядка 9% добычи в Ираке — втором по объёму производителе нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.