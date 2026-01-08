Ирак национализирует крупнейшее месторождение
Правительство Ирака одобрило план по передаче операционного управления нефтяным месторождением "Западная Курна 2" государственной компании Basra Oil Company сроком на 12 месяцев. Мера направлена на предотвращение возможных перебоев в добыче на фоне санкций США в отношении российского акционера проекта — "Лукойла", передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, Basra Oil Company в течение года будет обеспечивать выплату зарплат местному персоналу, покрывать операционные расходы и расчёты с подрядчиками. Финансирование предполагается организовать через счёт, связанный с месторождением Majnoon, который планируется пополнять за счёт выручки от поставок нефти, реализуемой государственным трейдером SOMO.
Источники Reuters отмечают, что добыча на West Qurna 2 сохраняется на уровне порядка 465–480 тыс. баррелей в сутки. Параллельно иракская сторона намерена искать потенциальных покупателей доли "Лукойла" в проекте в течение 12-месячного периода.
Как указывает Reuters, "Лукойл" ранее объявлял форс-мажор по этому месторождению после введения санкций, а крайний срок для продажи зарубежных активов по линии Минфина США установлен на 17 января. По данным агентства, интерес к доле компании проявили около десятка инвесторов, включая Exxon Mobil, Chevron и инвестфирму Carlyle.
"Западная Курна 2" считается одним из крупнейших нефтяных активов: на него приходится около 0,5% мировой добычи нефти и порядка 9% добычи в Ираке — втором по объёму производителе нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.
