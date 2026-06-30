Ирак обязал проиранские вооруженные группировки сдать оружие до конца сентября

Власти Ирака потребовали от поддерживаемых Ираном вооруженных формирований разоружиться до 30 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны.

По его словам, установленный срок распространяется на группировки, действующие на территории Ирака, включая часть формирований, входящих в состав Сил народной мобилизации.

Как отмечают зарубежные СМИ, некоторые из этих группировок в первые недели американо-израильского противостояния наносили удары по американским военным объектам, расположенным в Ираке.

Иракские власти рассчитывают, что разоружение позволит усилить контроль государства над вопросами безопасности и снизить напряженность в регионе.