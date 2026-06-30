Ирак обязал проиранские вооруженные группировки сдать оружие до конца сентября
Разоружение позволит усилить контроль государства над вопросами безопасности.
Сегодня 2026, 04:02
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Сегодня 2026, 04:02Сегодня 2026, 04:02
153Фото: Pixabay.com
Власти Ирака потребовали от поддерживаемых Ираном вооруженных формирований разоружиться до 30 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны.
По его словам, установленный срок распространяется на группировки, действующие на территории Ирака, включая часть формирований, входящих в состав Сил народной мобилизации.
Как отмечают зарубежные СМИ, некоторые из этих группировок в первые недели американо-израильского противостояния наносили удары по американским военным объектам, расположенным в Ираке.
Иракские власти рассчитывают, что разоружение позволит усилить контроль государства над вопросами безопасности и снизить напряженность в регионе.
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