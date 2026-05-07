Ирак сообщил об открытии крупного нефтяного месторождения
Предполагаемые запасы превышают 8,8 миллиарда баррелей нефти.
Сегодня 2026, 17:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:16Сегодня 2026, 17:16
197Фото: Pixabay.com
Министерство нефти Ирака объявило об обнаружении значительного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф, расположенной у границы с Саудовской Аравией, передает BAQ.KZ.
Как сообщают зарубежные СМИ, речь идёт о разведочном блоке Qarnain, который стал первым подтверждённым нефтяным открытием в этом районе. Площадь участка составляет около 8,7 тысячи квадратных километров, а предполагаемые запасы превышают 8,8 миллиарда баррелей нефти.
По данным ведомства, на разведочной скважине Shams-11 была выявлена лёгкая нефть. Её начальная добыча оценивается примерно в 3,2 тысячи баррелей в сутки.
В министерстве также отметили, что разработкой месторождения занимается китайская компания ZhenHua Oil. В настоящее время стороны обсуждают возможность ускоренного запуска проекта и его выхода на коммерческую стадию.