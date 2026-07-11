Ирак, США и Сирия намерены возобновить работу нефтепровода в обход Ормузского пролива

Ирак, США и Сирия работают над проектом возобновления эксплуатации нефтепровода, соединяющего иракский Киркук с сирийским портом Банияс. Его запуск позволит транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, сообщает Middle East Eye.

По информации издания, о достигнутых договоренностях могут объявить уже на следующей неделе после встречи премьер-министра Ирака Али аз-Зейди с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нефтепровод был построен компанией Iraq Petroleum Company и введен в эксплуатацию в 1952 году. Его пропускная способность составляла до 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Работа магистрали была прекращена в период ирано-иракской войны после того, как Сирия поддержала Иран. В 2003 году, после вторжения США в Ирак, объект получил серьезные повреждения и с тех пор не используется.

По данным источников, инфраструктура требует масштабной реконструкции. Один из собеседников Middle East Eye отметил, что наиболее целесообразным вариантом может стать полная замена трубопровода, на что потребуется около двух-трех лет. Для реализации проекта уже сформирован консорциум американских компаний, который займется восстановительными работами