Правозащитница Наргиз Мохаммади, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года, была вновь арестована в Иране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Она борется за права женщин и против угнетения, и её преследование властями в стране продолжается десятилетиями. Сообщается, что Мохаммади задержали во время памятного мероприятия в честь недавно умершего юриста-правозащитника Хосрова Аликорди, который много раз защищал политзаключённых в Иране. Обстоятельства его смерти остаются спорными: официальные источники говорят о сердечном приступе на рабочем месте.

Это уже 14-й арест Мохаммади. В 2016 году её приговорили к 16 годам тюрьмы за руководство правозащитным движением против смертной казни, а в декабре 2024 года она была временно освобождена по медицинским причинам. Несмотря на это, она продолжала акции протеста и даже выходила к тюрьме Эвин в Тегеране — символу репрессий и пыток в стране. Нобелевскую премию она получила за борьбу против обязательного ношения хиджаба и смертной казни; награду в 2023 году от её имени получили дети Мохаммади.